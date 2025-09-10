Джей Ді Венс висловився щодо санкцій проти Росії

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: ALEX WROBLEWSKI/Pool via REUTERS

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час інтерв'ю відповів на запитання журналіста про можливість економічної співпраці з Росією, щоб наблизити мир. За словами Венса, президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти як європейським партнерам, так і Москві, що Вашингтон не бачить сенсу зберігати економічну ізоляцію Росії.

Про це Джей Ді Венс висловився в ефірі One America News.

Реклама

Читайте також:

Джей Ді Венс заявив про можливу співпрацю з Росією

"Він (Дональд Трамп, — Ред.) не бачить жодної причини, чому ми повинні економічно ізолювати Росію, окрім продовження конфлікту. Він хоче, щоб вбивства припинилися. А з іншого боку миру, він дуже відкритий до цілої низки економічних домовленостей, які вигідні Сполученим Штатам Америки", — сказав Джей Ді Венс.

Венс наголосив, що, незалежно від ставлення до Росії, факт полягає в тому, що вона має значні запаси нафти, газу та мінералів. На його думку, встановлення миру може відкрити шлях до продуктивних відносин між США, Росією та Україною.

"Якби у нас були кращі економічні відносини у Східній Європі, в цьому регіоні світу, це могло б стати найкращою гарантією довготривалого миру. Тому що, коли у вас є хороші економічні відносини з людьми, ви не захочете їх підірвати, в буквальному сенсі, поновивши війну", — висловився американський віцепрезидент США.

Джей Ді Венс звинуватив Джо Байдена

Джей Ді Венс також провів паралель із політикою попередньої адміністрації, розкритикувавши підхід Джо Байдена, який, за його словами, обмежувався лише постачанням грошей та зброї Україні без чіткої дипломатичної стратегії.

Венс визнав, що переговори складні, адже сторони "не дивляться одна одній в очі", однак висловив упевненість, що війна зрештою завершиться мирним врегулюванням.

"Вона забирає надто багато життів, і в глибині душі і росіяни, і українці втомилися від бойових дій", — сказав він.

Нагадаємо, Європейський союз спільно із США розробляє новий, 19-й пакет санкцій проти Росії, який торкнеться постачання газу й нафти.

Також на зволікання партнерів України нарікав і Володимир Зеленський. Президент України переконаний, що партнери мають впровадити санкції проти Росії якнайшвидше.

Кілька днів тому Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу введення санкцій проти Росії.