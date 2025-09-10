Джей Ди Вэнс высказался относительно санкций против России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: ALEX WROBLEWSKI/Pool via REUTERS

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время интервью ответил на вопрос журналиста о возможности экономического сотрудничества с Россией, чтобы приблизить мир. По словам Вэнса, президент США Дональд Трамп четко дал понять как европейским партнерам, так и Москве, что Вашингтон не видит смысла сохранять экономическую изоляцию России.

Об этом Джей Ди Вэнс высказался в эфире One America News.

Реклама

Читайте также:

Джей Ди Вэнс заявил о возможном сотрудничестве с Россией

"Он (Дональд Трамп, — Ред.) не видит никакой причины, почему мы должны экономически изолировать Россию, кроме продолжения конфликта. Он хочет, чтобы убийства прекратились. А с другой стороны мира, он очень открыт к целому ряду экономических договоренностей, которые выгодны Соединенным Штатам Америки", — сказал Джей Ди Вэнс.

Вэнс отметил, что, независимо от отношения к России, факт заключается в том, что она имеет значительные запасы нефти, газа и минералов. По его мнению, установление мира может открыть путь к продуктивным отношениям между США, Россией и Украиной.

"Если бы у нас были лучшие экономические отношения в Восточной Европе, в этом регионе мира, это могло бы стать лучшей гарантией долговременного мира. Потому что, когда у вас есть хорошие экономические отношения с людьми, вы не захотите их подорвать, в буквальном смысле, возобновив войну", — высказался американский вице-президент США.

Джей Ди Вэнс обвинил Джо Байдена

Джей Ди Вэнс также провел параллель с политикой предыдущей администрации, раскритиковав подход Джо Байдена, который, по его словам, ограничивался лишь поставками денег и оружия Украине без четкой дипломатической стратегии.

Вэнс признал, что переговоры сложные, ведь стороны "не смотрят друг другу в глаза", однако выразил уверенность, что война в конце концов завершится мирным урегулированием.

"Она уносит слишком много жизней, и в глубине души и россияне, и украинцы устали от боевых действий", — сказал он.

Напомним, Европейский союз совместно с США разрабатывает новый, 19-й пакет санкций против России, который коснется поставок газа и нефти.

Также на промедление партнеров Украины сетовал и Владимир Зеленский. Президент Украины убежден, что партнеры должны ввести санкции против России как можно быстрее.

Несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу введения санкций против России.