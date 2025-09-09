Видео
Главная Новости дня Зеленский резко обратился к партнерам из-за атаки на Яровую

Зеленский резко обратился к партнерам из-за атаки на Яровую

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 18:10
Удар по Яровой 9 сентября — Зеленский обратился к партнерам
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Слишком долго уже нет усиления давления на Россию, которое бы ощутимо ударило именно по российской военной машине. Отложенные эффекты на экономику не работают — россияне постоянно это доказывают новыми ударами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский призвал усилить давление на РФ

"Ужасный сегодня был удар россиян по поселку Яровая в Донецкой области  удар управляемой авиабомбы. Россияне точно знали, куда бьют, точно видели, что бьют по гражданским. Это были обычные люди, которые получали пенсии", — отметил он.

Глава государства отметил, что по состоянию на сейчас известно о 24 погибших и 19 раненых. Всем оказывается необходимая помощь.

"Это только один удар из многих, которыми россияне ежедневно бьют по украинцам  по нашим людям, по нашему государству. Россияне продолжают убивать, и ужасно, что нет достаточно сильной реакции глобальных субъектов. Именно это Путин воспринимает как разрешение воевать дальше  если нет сильного давления, если нет достаточно сильных ответных действий", — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что российская экономика и российское государство должны чувствовать боль каждый раз, когда убивают и когда наносят такие удары.

"Без новых санкций не будет прогресса в дипломатии и во всех попытках завершить войну. И время важно. Слишком долго уже нет усиления давления на Россию, которое бы ударило ощутимо и без задержек именно по российской военной машине  именно по тем отраслям и сферам, которые влияют на агрессию. Отложенные эффекты на экономику не работают  россияне постоянно это доказывают новыми ударами", — подытожил президент.

Напомним, сегодня оккупанты сбросили КАБ на пенсионеров в Яровой. Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский уверяет, что машина, которая приехала выдавать пенсии людям, стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными.

Также мы публиковали фоторепортаж из больницы, где находятся раненые в результате атаки на Яровую.

Владимир Зеленский санкции Донецкая область война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
