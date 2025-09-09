Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський різко звернувся до партнерів через атаку на Ярову

Зеленський різко звернувся до партнерів через атаку на Ярову

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 18:10
Удар по Яровій 9 вересня — Зеленський звернувся до партнерів
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Надто довго вже немає посилення тиску на Росію, яке б відчутно вдарило саме по російській воєнній машині. Відкладені ефекти на економіку не працюють — росіяни постійно це доводять новими ударами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Реклама
Читайте також:

Зеленський закликав посилити тиск на РФ

"Жахливий сьогодні був удар росіян по селищу Ярова на Донеччині — удар керованої авіабомби. Росіяни точно знали, куди б’ють, точно бачили, що б’ють по цивільних. Це були звичайні люди, які отримували пенсії", — зазначив він.

Глава держави зазначив, що станом на зараз відомо про 24 загиблих та 19 поранених. Усім надається необхідна допомога.

"Це тільки один удар із багатьох, якими росіяни щодня б’ють по українцях  по нашим людям, по нашій державі. Росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів. Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі  якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь", — додав він.

Зеленський наголосив, що російська економіка та російська держава мають відчувати біль щоразу, коли вбивають та коли завдають таких ударів.

"Без нових санкцій не буде прогресу в дипломатії та в усіх намагань завершити війну. І час важливий. Надто довго вже немає посилення тиску на Росію, яке б ударило відчутно й без затримок саме по російській воєнній машині — саме по тих галузях та сферах, які впливають на агресію. Відкладені ефекти на економіку не працюють — росіяни постійно це доводять новими ударами", — підсумував президент.

Нагадаємо, сьогодні окупанти скинули КАБ на пенсіонерів в Яровій. Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський запевняє, що автівка, яка приїхала видавати пенсії людям, стояла під деревами, аби зменшити ризик бути поміченими.

Також ми публікували фоторепортаж із лікарні, де перебувають поранені внаслідок атаки на Ярову.

Володимир Зеленський санкції Донецька область війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації