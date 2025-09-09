Удар по Яровій 9 вересня — Зеленський звернувся до партнерів

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Надто довго вже немає посилення тиску на Росію, яке б відчутно вдарило саме по російській воєнній машині. Відкладені ефекти на економіку не працюють — росіяни постійно це доводять новими ударами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський закликав посилити тиск на РФ

"Жахливий сьогодні був удар росіян по селищу Ярова на Донеччині — удар керованої авіабомби. Росіяни точно знали, куди б’ють, точно бачили, що б’ють по цивільних. Це були звичайні люди, які отримували пенсії", — зазначив він.

Глава держави зазначив, що станом на зараз відомо про 24 загиблих та 19 поранених. Усім надається необхідна допомога.

"Це тільки один удар із багатьох, якими росіяни щодня б’ють по українцях — по нашим людям, по нашій державі. Росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів. Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі — якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь", — додав він.

Зеленський наголосив, що російська економіка та російська держава мають відчувати біль щоразу, коли вбивають та коли завдають таких ударів.

"Без нових санкцій не буде прогресу в дипломатії та в усіх намагань завершити війну. І час важливий. Надто довго вже немає посилення тиску на Росію, яке б ударило відчутно й без затримок саме по російській воєнній машині — саме по тих галузях та сферах, які впливають на агресію. Відкладені ефекти на економіку не працюють — росіяни постійно це доводять новими ударами", — підсумував президент.

Нагадаємо, сьогодні окупанти скинули КАБ на пенсіонерів в Яровій. Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський запевняє, що автівка, яка приїхала видавати пенсії людям, стояла під деревами, аби зменшити ризик бути поміченими.

Також ми публікували фоторепортаж із лікарні, де перебувають поранені внаслідок атаки на Ярову.