ЕС готовит 19-й пакет санкций против России в координации с США

Глава Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России в координации с Соединенными Штатами Америки. Он призвал продолжать поддержку Украины.

Об этом Антониу Кошта сказал на пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиня во вторник, 9 сентября.

Санкции против России

Кошта подчеркнул, что важно усиливать санкционное давление на Россию для достижения мирного соглашения.

"Чтобы дойти до мирного соглашения, нам нужно усилить давление на Россию, и для этого нам нужно: с одной стороны, продолжать поддерживать Украину, а с другой стороны, оказывать большее давление на Россию", — подчеркнул лидер Евросовета.

По его словам, сейчас идет подготовка нового пакета санкций против России совместно со Штатами.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, почему важно усиливать санкционное давление на Россию.

Ранее СМИ сообщали, что 19-пакет санкций против России может коснуться банков, энергетических компаний и систем финансовых расчетов.