Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС готовит 19-й пакет санкций против России — какие ограничения

ЕС готовит 19-й пакет санкций против России — какие ограничения

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 13:04
США и ЕС готовят новые санкции против покупателей российской нефти
Нефтяной танкер Fuga Bluemarine стоит на якоре возле терминала Козьмино. Фото: REUTERS/Tatiana Meel

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России, который станет уже девятнадцатым с момента начала полномасштабной агрессии в 2022 году. По данным анонимных источников, ограничения могут коснуться около шести российских банков, а также энергетических компаний и систем финансовых расчетов. Отдельно планируется усилить давление на нефтяную торговлю, в частности на теневой флот танкеров и трейдеров в третьих странах.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

ЕС готовит масштабный пакет санкций против России

По информации анонимных источников, которые приближены к информации о санкциях, в Брюсселе не исключают введения дополнительных запретов на экспорт товаров и химикатов, используемых в военной промышленности России.

Также обсуждается запрет перестрахования судов, которые уже находятся под санкциями, и отмена льгот для крупных энергетических корпораций, включая "Роснефть".

Отмечается, что данный пакет санкций ЕС стремится согласовать с США. Делегация европейских чиновников в ближайшие дни посетит Вашингтон для консультаций. По словам министра финансов США Скотта Бессента, Вашингтон ожидает, что союзники в Европе будут действовать синхронно, чтобы экономическое давление заставило Кремль сесть за стол переговоров. Он отметил, что США готовы усиливать санкции и тарифы, в частности против покупателей российской нефти, а также рассматривают ограничения в отношении "тайного флота" танкеров и компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Пакет санкций частично коснется и Казахстана

Отдельно в Брюсселе изучают возможность впервые применить "инструмент противодействия обхода" в отношении Казахстана. По данным ЕС, часть машин, которые экспортируются в эту страну, фактически перенаправляются в Россию для нужд оборонной промышленности.

"Они предостерегли, что использование этого инструмента требует многочисленных доказательств и, как и все санкции ЕС, нуждается в поддержке государств-членов. Предложенный ЕС пакет санкций может измениться, поскольку он будет обсуждаться со столицами блока в ближайшие дни и недели", — сообщил источник.

Среди дополнительных вариантов ограничений также рассматриваются санкции против криптовалютных бирж, ограничения визовых программ, запреты на работу портов с теневыми судами, а также ограничения на экспорт технологий, в частности в сфере искусственного интеллекта, которые могут иметь военное применение.

Ожидается, что обновленный пакет санкций будет представлен официально в ближайшие дни, после консультаций с правительствами стран-членов ЕС.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что готов к следующему этапу внедрения санкций против России.

По информации некоторых источников, обсуждение между США и ЕС по санкциям должно состояться сегодня, 8 сентября.

санкции против России Европейский союз санкции нефть газ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации