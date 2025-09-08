США и ЕС готовят новые санкции против покупателей российской нефти

Нефтяной танкер Fuga Bluemarine стоит на якоре возле терминала Козьмино. Фото: REUTERS/Tatiana Meel

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России, который станет уже девятнадцатым с момента начала полномасштабной агрессии в 2022 году. По данным анонимных источников, ограничения могут коснуться около шести российских банков, а также энергетических компаний и систем финансовых расчетов. Отдельно планируется усилить давление на нефтяную торговлю, в частности на теневой флот танкеров и трейдеров в третьих странах.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Реклама

Читайте также:

ЕС готовит масштабный пакет санкций против России

По информации анонимных источников, которые приближены к информации о санкциях, в Брюсселе не исключают введения дополнительных запретов на экспорт товаров и химикатов, используемых в военной промышленности России.

Также обсуждается запрет перестрахования судов, которые уже находятся под санкциями, и отмена льгот для крупных энергетических корпораций, включая "Роснефть".

Отмечается, что данный пакет санкций ЕС стремится согласовать с США. Делегация европейских чиновников в ближайшие дни посетит Вашингтон для консультаций. По словам министра финансов США Скотта Бессента, Вашингтон ожидает, что союзники в Европе будут действовать синхронно, чтобы экономическое давление заставило Кремль сесть за стол переговоров. Он отметил, что США готовы усиливать санкции и тарифы, в частности против покупателей российской нефти, а также рассматривают ограничения в отношении "тайного флота" танкеров и компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Пакет санкций частично коснется и Казахстана

Отдельно в Брюсселе изучают возможность впервые применить "инструмент противодействия обхода" в отношении Казахстана. По данным ЕС, часть машин, которые экспортируются в эту страну, фактически перенаправляются в Россию для нужд оборонной промышленности.

"Они предостерегли, что использование этого инструмента требует многочисленных доказательств и, как и все санкции ЕС, нуждается в поддержке государств-членов. Предложенный ЕС пакет санкций может измениться, поскольку он будет обсуждаться со столицами блока в ближайшие дни и недели", — сообщил источник.

Среди дополнительных вариантов ограничений также рассматриваются санкции против криптовалютных бирж, ограничения визовых программ, запреты на работу портов с теневыми судами, а также ограничения на экспорт технологий, в частности в сфере искусственного интеллекта, которые могут иметь военное применение.

Ожидается, что обновленный пакет санкций будет представлен официально в ближайшие дни, после консультаций с правительствами стран-членов ЕС.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что готов к следующему этапу внедрения санкций против России.

По информации некоторых источников, обсуждение между США и ЕС по санкциям должно состояться сегодня, 8 сентября.