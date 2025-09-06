Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США и ЕС обсудят в понедельник новые санкции против РФ, — AP

США и ЕС обсудят в понедельник новые санкции против РФ, — AP

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 07:26
США и ЕС встретятся 8 сентября, чтобы обсудить новые санкции против России
Владимир Путин. Фото: Reuters

Соединенные Штаты и Европейский Союз планируют обсудить новые санкции против России. Встреча должна произойти уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Associated Press

Реклама
Читайте также:

Евросоюз и Штаты намерены обсудить новые санкции против России

По данным AP, группа европейских чиновников встретится с представителями США в понедельник, 8 сентября, чтобы обсудить различные формы экономического давления на Россию, включая новые санкции.

В частности, источник издания рассказал, что в пятницу министр финансов США Скотт Бессент провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Днем ранее с европейскими чиновниками общался вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Напомним, в четверг 4 сентября в Париже состоялся саммит "Коалиции решительных", после которого у европейских лидеров состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как утверждало Bild, обстановка была напряженной, так как Трамп обвинил Европу в закупке российской нефти, а также неясно было, согласен ли он ввести новые санкции против России. И в том числе обсуждать это в европейцами.

Также мы писали, что вчера президент Евросовета Антониу Кошта официально анонсировал, что ЕС активизирует сотрудничество с США в сфере санкций. Он заявил, что делегация отправляется в Вашингтон для совместной разработки новых ограничительных мер.

санкции против России Европейский союз США санкции война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации