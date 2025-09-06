США и ЕС встретятся 8 сентября, чтобы обсудить новые санкции против России

Владимир Путин. Фото: Reuters

Соединенные Штаты и Европейский Союз планируют обсудить новые санкции против России. Встреча должна произойти уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Associated Press

По данным AP, группа европейских чиновников встретится с представителями США в понедельник, 8 сентября, чтобы обсудить различные формы экономического давления на Россию, включая новые санкции.

В частности, источник издания рассказал, что в пятницу министр финансов США Скотт Бессент провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Днем ранее с европейскими чиновниками общался вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Напомним, в четверг 4 сентября в Париже состоялся саммит "Коалиции решительных", после которого у европейских лидеров состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как утверждало Bild, обстановка была напряженной, так как Трамп обвинил Европу в закупке российской нефти, а также неясно было, согласен ли он ввести новые санкции против России. И в том числе обсуждать это в европейцами.

Также мы писали, что вчера президент Евросовета Антониу Кошта официально анонсировал, что ЕС активизирует сотрудничество с США в сфере санкций. Он заявил, что делегация отправляется в Вашингтон для совместной разработки новых ограничительных мер.