Делегация ЕС отправляется в США - зачем

Представители ЕС едут в США для работы над санкциями против РФ
ЕС активизирует сотрудничество с США в сфере санкций. Делегация отправляется в Вашингтон для совместной разработки новых ограничительных мер против России.
Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Средства во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде в пятницу, 5 сентября.
Делегация ЕС отправляется в США
На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Кошта заявил, что для принуждения России остановить войну нужно вводить дополнительные санкции.
Он отметил, что в Брюсселе уже началась подготовка нового пакета санкций, а европейская делегация отправляется в Вашингтон для согласования действий с американскими партнерами.
"Мы работаем с США и другими партнерами, чтобы усилить наше давление с помощью дальнейших санкций, прямых санкций и вторичных санкций. И в Брюсселе начинается работа над новым санкционным пакетом, и наша команда, европейская команда, направляется в Вашингтон, чтобы работать с нашими американскими друзьями", — сказал Кошта.
Напомним, среди американцев провели опрос о введении санкций против государств, способствующих Москве в ведении войны.
А по информации СМИ, Европейский Союз может объявить о вторичных санкциях против России.
