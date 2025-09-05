Видео
Представители ЕС едут в США для работы над санкциями против РФ

Представители ЕС едут в США для работы над санкциями против РФ

Дата публикации 5 сентября 2025 17:28
Делегация ЕС отправляется в США - зачем
Антониу Кошта и Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

ЕС активизирует сотрудничество с США в сфере санкций. Делегация отправляется в Вашингтон для совместной разработки новых ограничительных мер против России.

Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Средства во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде в пятницу, 5 сентября.

Делегация ЕС отправляется в США

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Кошта заявил, что для принуждения России остановить войну нужно вводить дополнительные санкции.

Он отметил, что в Брюсселе уже началась подготовка нового пакета санкций, а европейская делегация отправляется в Вашингтон для согласования действий с американскими партнерами.

"Мы работаем с США и другими партнерами, чтобы усилить наше давление с помощью дальнейших санкций, прямых санкций и вторичных санкций. И в Брюсселе начинается работа над новым санкционным пакетом, и наша команда, европейская команда, направляется в Вашингтон, чтобы работать с нашими американскими друзьями", — сказал Кошта.

Напомним, среди американцев провели опрос о введении санкций против государств, способствующих Москве в ведении войны.

А по информации СМИ, Европейский Союз может объявить о вторичных санкциях против России.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
