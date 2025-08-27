Американцы поддержали санкции против союзников РФ - опрос

Более 60% американцев поддержали санкции против союзников РФ
В США усиливается поддержка санкционной политики. Большинство граждан выступает за введение ограничений против государств, способствующих России в ведении войны против Украины.
Об этом сообщается по результатам нового опроса Reuters/Ipsos.
Поддерживают ли американцы санкции против торговых партнеров РФ
Согласно результатам опроса, 62% американцев одобряют введение санкций против торговых партнеров России. Эту позицию частично поддержал и президент США Дональд Трамп, заявив, что подобные ограничения могут быть распространены и на Китай.
Последние недели Трамп активно проводит переговоры, в частности встречался с Владимиром Путиным на Аляске. Однако ему пока не удалось достичь главной цели — остановить войну, хотя он обещал это сделать уже в первый день своего президентства.
Трамп заявил, что стремится получить Нобелевскую премию мира и уже ввел вторичные санкции в виде 25%-й пошлины против Индии из-за ее дальнейших закупок российской нефти — ключевого источника финансирования войны Кремля против Украины.
Напомним, что ЕС может ввести вторичные санкции для РФ. Это важно, чтобы помешать третьим странам способствовать Москве в обходе уже действующих ограничений.
До этого госсекретарь США Марко Рубио предупредил Москву о санкциях, если не будет заключено соглашение об окончании войны.
