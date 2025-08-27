Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Более 60% американцев поддержали санкции против союзников РФ

Более 60% американцев поддержали санкции против союзников РФ

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 23:47
Американцы поддержали санкции против союзников РФ - опрос
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

В США усиливается поддержка санкционной политики. Большинство граждан выступает за введение ограничений против государств, способствующих России в ведении войны против Украины.

Об этом сообщается по результатам нового опроса Reuters/Ipsos.

Реклама
Читайте также:

Поддерживают ли американцы санкции против торговых партнеров РФ

Согласно результатам опроса, 62% американцев одобряют введение санкций против торговых партнеров России. Эту позицию частично поддержал и президент США Дональд Трамп, заявив, что подобные ограничения могут быть распространены и на Китай.

Понад 60% американців підтримали санкції проти союзників РФ - фото 1
Поддерживают ли американцы санкции против торговых партнеров РФ. Фото: Reuters

Последние недели Трамп активно проводит переговоры, в частности встречался с Владимиром Путиным на Аляске. Однако ему пока не удалось достичь главной цели — остановить войну, хотя он обещал это сделать уже в первый день своего президентства.

Трамп заявил, что стремится получить Нобелевскую премию мира и уже ввел вторичные санкции в виде 25%-й пошлины против Индии из-за ее дальнейших закупок российской нефти — ключевого источника финансирования войны Кремля против Украины.

Напомним, что ЕС может ввести вторичные санкции для РФ. Это важно, чтобы помешать третьим странам способствовать Москве в обходе уже действующих ограничений.

До этого госсекретарь США Марко Рубио предупредил Москву о санкциях, если не будет заключено соглашение об окончании войны.

санкции против России США санкции Дональд Трамп Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации