Головна Новини дня Рубіо попередив РФ про наслідки відсутності мирної угоди

Рубіо попередив РФ про наслідки відсутності мирної угоди

Ua en ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 09:45
Рубіо пригрозив Росії санкціями, якщо не буде угоди про мир в Україні
Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо попередив Росію про наслідки, якщо не буде укладено угоди про мир в Україні. За його словами, президент Дональд Трамп не змінив своєї позиції щодо санкцій.

Про це Марко Рубіо сказав для ABC News.

Читайте також:

Обмеження проти Росії

У Рубіо запитали, чи передумав лідер Штатів запроваджувати санкції після саміту з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

"Я не думаю, що його думка змінилася. Вважаю, що зрештою, якщо всі ці зусилля не дадуть результату, Росії доведеться зіткнутися з додатковими наслідками", — відповів він.

За його словами, мирна угода між Україною та РФ вимагатиме поступок з обох сторін. Рубіо пояснив, що США намагаються поки утримуватися від тиску на Москву, аби не зашкодити. Там вважають, що як тільки обмеження оголосять, то "переговори" зупиняться.

"Проблема полягає в наступному: щойно ви запровадите додаткові санкції, сильні додаткові санкції, розмови припиняються. І тоді війна просто продовжується", — зауважив Рубіо.

Держсекретар повідомив, що Трамп не скасовував жодних обмежень проти РФ. За його словами, Москва стикається з наслідками економічного тиску.

"Проте ми можемо опинитися в точці, де нам доведеться це зробити, де не буде іншого виходу. Ми цілком можемо дійти до точки, коли всі зроблять висновок: "Тут не буде миру, нам доведеться запровадити більше санкцій", — сказав він.

Мирна угода

Рубіо заявив, що наразі говорити про швидке досягнення мирної угоди між Росією та Україною не можна.

"Ми досягли прогресу в тому сенсі, що визначили потенційні сфери для угоди, але залишаються деякі серйозні розбіжності. Отже, нам ще доведеться пройти довгий шлях", — додав держсекретар США.

Нагадаємо, Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський "може швидко завершити війну", якщо погодиться на деякі умови.

Раніше лідер Штатів натякнув, що Україна повинна бути готова втратити частину своїх територій.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
