Головна Новини дня Трамп назвав умову, як Україна зможе миттєво закінчити війну

Трамп назвав умову, як Україна зможе миттєво закінчити війну

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 08:22
Трамп заявив, що Зеленський може миттєво завершити війну
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський може "практично миттєво" завершити війну, якщо погодиться на певні умови. У своїй заяві він нагадав про анексію Криму та невступ України до НАТО і натякнув, що саме ці питання можуть стати ключовими для врегулювання.

Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social.

Читайте також:

Трамп вважає, що відмова від Криму та НАТО гарантують мир Україні

"Президент України Зеленський може закінчити війну з Росією майже негайно, якщо захоче, а може продовжувати воювати. Згадайте, як це починалося. Обама не повернув Крим (12 років тому, без жодного пострілу!), і Україна не вступила до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!" — написав Трамп. 

Нагадаємо, нещодавно на Алясці відбувся саміт Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Центральною темою переговорів стала війна в Україні. Спершу Трамп заявляв, що добиватиметься негайного припинення вогню, інакше запровадить вторинні санкції, однак після зустрічі почав говорити про можливість повної мирної угоди.

За даними ЗМІ, під час саміту обговорювалися й умови, які Кремль висуває в обмін на "мир"

Своєю чергою президент Володимир Зеленський прокоментував пропозиції для миру й відповів, чи здасть Україна Донбас. 

Тим часом Дональд Трамп переконаний, що якщо Україна не захоче територіальних поступок, то з часом втратить іще більше територій

Крим НАТО Дональд Трамп перемир'я війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
