Головна Новини дня Путін назвав свої умови завершення війни — ЗМІ розкрили перелік

Путін назвав свої умови завершення війни — ЗМІ розкрили перелік

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 09:11
Путін назвав Трампу свої умови для кінця війни — що вимагає диктатор РФ
Володимир Путін. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Російський диктатор Володимир Путін на переговорах з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на Алясці назвав свої умови завершення війни в Україні. Зокрема, він не хоче перемирʼя, а лише всеосяжної угоди.

Про це повідомляє Reuters у неділю, 17 серпня.

Читайте також:

Умови Путіна для завершення війни

Російський диктатор запропонував такі умови для завершення війни в Україні:

  • Україна повинна повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей;
  • Росія заморозить лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях;
  • РФ покине тимчасово окуповані території в Сумській та Харківській областях;
  • визнання суверенітету Росії над Кримом;
  • скасування частини санкцій проти Росії;
  • заборона для України вступати до НАТО;
  • Україна зможе отримати певні гарантії безпеки поза межами НАТО;
  • офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій території країни;
  • право для російської православної церкви вільно діяти в Україні.

Видання зазначає, що російські окупанти контролюють певні ділянки Сумщини та Харківщини загальною площею близько 440 квадратних кілометрів, а Україна — близько 6600 квадратних кілометрів Донбасу.

Нагадаємо, Путін заявив Трампу про готовність зупинити бойові дії в обмін на Донбас. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що країна не буде йти на територіальні поступки з РФ.

Крім того, лідер Штатів заявив, що Путін не хоче перемирʼя, а прагне лише всеосяжної угоди про припинення війни.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
