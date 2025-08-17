Путін назвав Трампу свої умови для кінця війни — що вимагає диктатор РФ

Путін назвав свої умови завершення війни — ЗМІ розкрили перелік
Російський диктатор Володимир Путін на переговорах з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на Алясці назвав свої умови завершення війни в Україні. Зокрема, він не хоче перемирʼя, а лише всеосяжної угоди.
Про це повідомляє Reuters у неділю, 17 серпня.
Умови Путіна для завершення війни
Російський диктатор запропонував такі умови для завершення війни в Україні:
- Україна повинна повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей;
- Росія заморозить лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях;
- РФ покине тимчасово окуповані території в Сумській та Харківській областях;
- визнання суверенітету Росії над Кримом;
- скасування частини санкцій проти Росії;
- заборона для України вступати до НАТО;
- Україна зможе отримати певні гарантії безпеки поза межами НАТО;
- офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій території країни;
- право для російської православної церкви вільно діяти в Україні.
Видання зазначає, що російські окупанти контролюють певні ділянки Сумщини та Харківщини загальною площею близько 440 квадратних кілометрів, а Україна — близько 6600 квадратних кілометрів Донбасу.
Нагадаємо, Путін заявив Трампу про готовність зупинити бойові дії в обмін на Донбас. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що країна не буде йти на територіальні поступки з РФ.
Крім того, лідер Штатів заявив, що Путін не хоче перемирʼя, а прагне лише всеосяжної угоди про припинення війни.
