Путін назвав Трампу свої умови для кінця війни — що вимагає диктатор РФ

Володимир Путін. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Російський диктатор Володимир Путін на переговорах з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на Алясці назвав свої умови завершення війни в Україні. Зокрема, він не хоче перемирʼя, а лише всеосяжної угоди.

Про це повідомляє Reuters у неділю, 17 серпня.

Умови Путіна для завершення війни

Російський диктатор запропонував такі умови для завершення війни в Україні:

Україна повинна повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей;

Росія заморозить лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях;

РФ покине тимчасово окуповані території в Сумській та Харківській областях;

визнання суверенітету Росії над Кримом;

скасування частини санкцій проти Росії;

заборона для України вступати до НАТО;

Україна зможе отримати певні гарантії безпеки поза межами НАТО;

офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій території країни;

право для російської православної церкви вільно діяти в Україні.

Видання зазначає, що російські окупанти контролюють певні ділянки Сумщини та Харківщини загальною площею близько 440 квадратних кілометрів, а Україна — близько 6600 квадратних кілометрів Донбасу.

Нагадаємо, Путін заявив Трампу про готовність зупинити бойові дії в обмін на Донбас. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що країна не буде йти на територіальні поступки з РФ.

Крім того, лідер Штатів заявив, що Путін не хоче перемирʼя, а прагне лише всеосяжної угоди про припинення війни.