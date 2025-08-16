Трамп заявив Зеленському, що Путін не хоче перемирʼя у війні

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Під час телефонної розмови лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив Президенту України Володимиру Зеленському, що російський диктатор Володимир Путін не хоче припинення вогню.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід у соцмережі X у суботу, 16 серпня.

Реклама

Читайте також:

Путін не хоче перемирʼя

Трамп розповів Зеленському та лідерами НАТО, що російський диктатор не хоче перемирʼя. За його словами, Володимир Путін "надає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни".

"За словами джерела, яке брало участь у телефонній розмові, Трамп сказав: "Я вважаю, що швидке укладення мирної угоди краще, ніж перемирʼя", — додав журналіст.

Допис Равіда. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський розкрив подробиці телефонної розмови з Трампом 16 серпня. Відомо, що лідер США запросив Президента України до Вашингтона.

Раніше ексрадник Трампа Джон Болтан прокоментував зустріч лідера США з російським диктатором на Алясці.