Головна Новини дня Ексрадник Трампа проаналізував зустріч США та Росії на Алясці

Ексрадник Трампа проаналізував зустріч США та Росії на Алясці

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 08:43
Зустріч Трампа і Путіна — ексрадник лідера США проаналізував
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон проаналізував його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. За його словами, американський лідер нічого не досяг.

Про це Джон Болтон повідомив в ефірі CNN у суботу, 16 серпня.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

"Я вважаю, що Трамп не програв, але Путін явно виграв. Трамп нічого не отримав, крім нових зустрічей", — наголосив Болтон. 

За його словами, Путін зробив великий крок до відновлення відносин, що завжди було його головною метою. Болтон зауважив, що російський диктатор уникнув санкцій та йому не загрожує припинення вогню.

"Наступна зустріч не призначена. Президент Зеленський не був поінформований про це аж до цієї пресконференції. Це далеко не кінець, але я б сказав, що Путін досяг більшості того, чого хотів. Трамп досяг дуже мало", — каже він.

Крім того, Болтон наголосив, що Трамп мав вигляд дуже втомленого.

Нагадаємо, Новини.LIVE детально розповідали, що відбувалося на Алясці під час зустрічі Трампа і Путіна.

А у Білому домі опублікували фото з переговорів політиків. Там наголосили, що ціллю завжди є мир.

США володимир путін Дональд Трамп Аляска політики Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
