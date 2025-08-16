Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология 1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Экс-советник Трампа проанализировал встречу США и РФ на Аляске

Экс-советник Трампа проанализировал встречу США и РФ на Аляске

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 08:43
Встреча Трампа и Путина — экс-советник лидера США проанализировал
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон проанализировал его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. По его словам, американский лидер ничего не достиг.

Об этом Джон Болтон сообщил в эфире CNN в субботу, 16 августа.

Реклама
Читайте также:

Встреча Трампа и Путина на Аляске

"Я считаю, что Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл. Трамп ничего не получил, кроме новых встреч", — подчеркнул Болтон.

По его словам, Путин сделал большой шаг к восстановлению отношений, что всегда было его главной целью. Болтон отметил, что российский диктатор избежал санкций и ему не угрожает прекращение огня.

"Следующая встреча не назначена. Президент Зеленский не был проинформирован об этом вплоть до этой пресс-конференции. Это далеко не конец, но я бы сказал, что Путин достиг большинства того, чего хотел. Трамп достиг очень мало", — говорит он.

Кроме того, Болтон подчеркнул, что Трамп выглядел очень уставшим.

Напомним, Новини.LIVE подробно рассказывали, что происходило на Аляске во время встречи Трампа и Путина.

А в Белом доме опубликовали фото с переговоров политиков. Там отметили, что целью всегда является мир.

США владимир путин Дональд Трамп Аляска политики Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации