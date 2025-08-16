Встреча Трампа и Путина — экс-советник лидера США проанализировал

Экс-советник Трампа проанализировал встречу США и РФ на Аляске
Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон проанализировал его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. По его словам, американский лидер ничего не достиг.
Об этом Джон Болтон сообщил в эфире CNN в субботу, 16 августа.
Встреча Трампа и Путина на Аляске
"Я считаю, что Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл. Трамп ничего не получил, кроме новых встреч", — подчеркнул Болтон.
По его словам, Путин сделал большой шаг к восстановлению отношений, что всегда было его главной целью. Болтон отметил, что российский диктатор избежал санкций и ему не угрожает прекращение огня.
"Следующая встреча не назначена. Президент Зеленский не был проинформирован об этом вплоть до этой пресс-конференции. Это далеко не конец, но я бы сказал, что Путин достиг большинства того, чего хотел. Трамп достиг очень мало", — говорит он.
Кроме того, Болтон подчеркнул, что Трамп выглядел очень уставшим.
Напомним, Новини.LIVE подробно рассказывали, что происходило на Аляске во время встречи Трампа и Путина.
А в Белом доме опубликовали фото с переговоров политиков. Там отметили, что целью всегда является мир.
Читайте Новини.LIVE!