Встреча Трампа и Путина — экс-советник лидера США проанализировал

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон проанализировал его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. По его словам, американский лидер ничего не достиг.

Об этом Джон Болтон сообщил в эфире CNN в субботу, 16 августа.

Реклама

Читайте также:

Встреча Трампа и Путина на Аляске

"Я считаю, что Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл. Трамп ничего не получил, кроме новых встреч", — подчеркнул Болтон.

По его словам, Путин сделал большой шаг к восстановлению отношений, что всегда было его главной целью. Болтон отметил, что российский диктатор избежал санкций и ему не угрожает прекращение огня.

"Следующая встреча не назначена. Президент Зеленский не был проинформирован об этом вплоть до этой пресс-конференции. Это далеко не конец, но я бы сказал, что Путин достиг большинства того, чего хотел. Трамп достиг очень мало", — говорит он.

Кроме того, Болтон подчеркнул, что Трамп выглядел очень уставшим.

Напомним, Новини.LIVE подробно рассказывали, что происходило на Аляске во время встречи Трампа и Путина.

А в Белом доме опубликовали фото с переговоров политиков. Там отметили, что целью всегда является мир.