Головна Новини дня Зустріч Трампа і Путіна — що відбувалося на Алясці

Зустріч Трампа і Путіна — що відбувалося на Алясці

Ua en ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 08:06
Зустріч Трампа та Путіна на Алясці — як пройшли перемовини
Володимир Путін та Дональд Трамп на Алясці. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

На Алясці відбулася зустріч лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори тривали близько трьох годин.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про зустріч Трампа та Путіна на Алясці.

Читайте також:

Що відбувалося на Алясці

Перед зустріччю з російським диктатором Трамп заявив, що хоче швидкого припинення вогню в Україні та засмутиться, якщо цього не станеться. Він заявляв, що зустріч із Путіним відбудеться добре або він швидко повернеться додому.

Згодом у мережі показали, як приземлився літак Трампа на Алясці. Крім того, стало відомо, що зустріч відбудеться "три на три". У переговорах також взяли участь держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланник Білого дому Стів Віткофф.

На аеродромі вистелили червону доріжку, яка пролягала уздовж лінії літаків F-22 Raptor.

Згодом Трамп зустрів російського диктатора та потиснув йому руку. Лідер США чекав на Путіна 30 хвилин. Після цього вони сіли у президентське авто та вирушили до місця проведення саміту. Крім того, над політиками пролетів стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit у супроводі чотирьох винищувачів п’ятого покоління F-22 Raptor.

Журналісти запитували в Путіна про вбивства мирних українців, однак представників преси попросили вийти з приміщення.

Переговори між Трампом і Путіним тривали за закритими дверима. Повідомлялося, що вони мали проходити близько шести годин, однак насправді менше.

Путін та Трамп
Російський диктатор та лідер США. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

А під час переговорів на вулицях Анкориджа відбувся мітинг на підтримку України. Люди дістались до бази із Путіним.

Переговори тривали близько трьох годин, а Трамп дав інтервʼю журналістам. Він припустив можливу зустріч Путіна та українського лідера Володимира Зеленського.

А ні Трамп, а ні Путін не заявили про жодну угоду між собою чи про припинення вогню на фронті. Крім того, вони відмовилися відповідати на питання преси. Диктатор РФ цинічно зауважив, що для Росії все, що відбувається в Україні, — "справжня трагедія". Також Путін запросив Трампа до Москви.

Путін і Трамп на Алясці
Зустріч Путіна і Трампа. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Американський лідер оцінив зустріч із Путіним на "10 з 10". Водночас було скасовано святковий обід.

Трамп заявив, що під час переговорів погодився із Путіним, що війна в Україні завершиться обміном територіями та певними гарантіями безпеки з боку США. 

Згодом лідер Штатів повідомив, що все ще думає про підвищення санкцій проти країн, які продовжують купувати російську нафту.

А Білий дім опублікував фото Трампа та Путіна з підписом "Ціль – завжди мир".

Лідер США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін
Трамп і Путін на Алясці. Фото: Білий дім

Нагадаємо, Меланія Трамп передала Путіну листа про викрадення українських дітей під час війни.

Крім того, Путін привіз Трампу карту Донецької області, яку планував представити під час зустрічі.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
