Головна Новини дня Трамп зробив заяву про припинення вогню після саміту на Алясці

Трамп зробив заяву про припинення вогню після саміту на Алясці

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 19:50
Трамп засмутиться, якщо війна не завершиться сьогодні
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче швидкого припинення вогню в Україні. Глава Білого дому "засмутиться", якщо це не станеться сьогодні. 

Про це він заявив на борту Air Force One у короткому інтерв’ю телеканалу Fox News.

Читайте також:

Заява Трампа

Водночас Трамп наголосив, що мало хто вірить, що війна закінчиться сьогодні.

"Я хочу побачити припинення вогню швидко. Я не знаю, чи це станеться сьогодні, але я не буду радий, якщо це не станеться сьогодні. Усі казали, що це не може бути сьогодні, але я просто кажу, що хочу, щоб вбивства припинилися", — заявив президент США. 

Нагадаємо, сьогодні близько 22:30 відбудеться зустріч Трампа та Путіна на Алясці. 

Трамп зробив заяву щодо гарантій безпеки для України, водночас він виключив можливість вступу України до НАТО.

США Дональд Трамп Аляска перемир'я війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
