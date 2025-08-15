Трамп засмутиться, якщо війна не завершиться сьогодні

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче швидкого припинення вогню в Україні. Глава Білого дому "засмутиться", якщо це не станеться сьогодні.

Про це він заявив на борту Air Force One у короткому інтерв’ю телеканалу Fox News.

Реклама

Читайте також:

Заява Трампа

Водночас Трамп наголосив, що мало хто вірить, що війна закінчиться сьогодні.

"Я хочу побачити припинення вогню швидко. Я не знаю, чи це станеться сьогодні, але я не буду радий, якщо це не станеться сьогодні. Усі казали, що це не може бути сьогодні, але я просто кажу, що хочу, щоб вбивства припинилися", — заявив президент США.

Нагадаємо, сьогодні близько 22:30 відбудеться зустріч Трампа та Путіна на Алясці.

Трамп зробив заяву щодо гарантій безпеки для України, водночас він виключив можливість вступу України до НАТО.