Трамп расстроится, если война не завершится сегодня

Трамп сделал заявление о прекращении огня после саммита на Аляске
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет быстрого прекращения огня в Украине. Глава Белого дома "расстроится", если это не произойдет сегодня.
Об этом он заявил на борту Air Force One в коротком интервью телеканалу Fox News.
Заявление Трампа
В то же время Трамп подчеркнул, что мало кто верит, что война закончится сегодня.
"Я хочу увидеть прекращение огня быстро. Я не знаю, произойдет ли это сегодня, но я не буду рад, если это не произойдет сегодня. Все говорили, что это не может быть сегодня, но я просто говорю, что хочу, чтобы убийства прекратились", — заявил президент США.
Напомним, сегодня около 22:30 состоится встреча Трампа и Путина на Аляске.
Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины, в то же время он исключил возможность вступления Украины в НАТО.
