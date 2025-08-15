Видео
Главная Новости дня Трамп сделал заявление о прекращении огня после саммита на Аляске

Трамп сделал заявление о прекращении огня после саммита на Аляске

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 19:50
Трамп расстроится, если война не завершится сегодня
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет быстрого прекращения огня в Украине. Глава Белого дома "расстроится", если это не произойдет сегодня.

Об этом он заявил на борту Air Force One в коротком интервью телеканалу Fox News.

Заявление Трампа

В то же время Трамп подчеркнул, что мало кто верит, что война закончится сегодня.

"Я хочу увидеть прекращение огня быстро. Я не знаю, произойдет ли это сегодня, но я не буду рад, если это не произойдет сегодня. Все говорили, что это не может быть сегодня, но я просто говорю, что хочу, чтобы убийства прекратились", — заявил президент США.

Напомним, сегодня около 22:30 состоится встреча Трампа и Путина на Аляске.

Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины, в то же время он исключил возможность вступления Украины в НАТО.

США Дональд Трамп Аляска перемирие война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
