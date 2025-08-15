Відео
Головна Новини дня Трамп вилетів на Аляску

Трамп вилетів на Аляску

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 15:12
Зустріч на Алясці - літак Трампа вже вилетів
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вилетів на Аляску, де у нього сьогодні запланована зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Тема переговорів: завершення війни в Україні.

Що відомо про зустріч?

Сьогодні відбудеться перша особиста зустріч Трампа та Путіна з червня 2021 року. Вона запланована на 22:30 за київським часом.

На переговорах будуть присутні лише Трамп та Путін, а також перекладачі. Потім відбудеться двосторонній обід з їхніми делегаціями.

Склад делегації США

До делегації США увійшли:

  • державний секретар Марко Рубіо;
  • міністр фінансів Скотт Бессент;
  • міністр торгівлі Говард Лутнік;
  • спеціальний посланець Стів Віткофф;
  • прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт;
  • директор ЦРУ Джон Реткліфф;
  • начальник апарату Сьюзі Вайлз;
  • заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

Склад делегації Росії

Склад російської делегації на Алясці: 

  • помічник Путіна Юрій Ушаков;
  • спеціальний посланець Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв;
  • міністр закордонних справ Сергій Лавров;
  • міністр оборони Андрій Бєлоусов;
  • міністр фінансів Антон Сілуанов.

Очікується, що лідер Штатів повернеться до Вашингтона зранку 16 серпня.

Нагадаємо, Трамп вже зробив інтригуючий допис у своїй соцмережі.

Тим часом на Алясці розгорнули масштабну операцію Секретної служби США для організації охорони обох лідерів, також відомо графік зустрічей.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що сьогоднішня зустріч Трампа та Путіна є важливим "першим кроком"

володимир путін переговори Дональд Трамп Аляска війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
