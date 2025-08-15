Джон Гілі висловився про зустріч на Алясці

Джон Гілі. Фото: PA

Сьогоднішня зустріч американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці є важливим "першим кроком". Війна може закінчитися лише дипломатією.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в коментарі Sky News.

Зустріч на Алясці може стати початком переговорів

"Зрештою, війни можуть закінчитися лише дипломатією, війни можуть закінчитися лише за посередництва двох сторін. У цьому випадку — за участі президента Трампа, і таким чином, про який може говорити лише президент Трамп", — заявив він.

Крім того, Гілі вважає, що сьогоднішня зустріч може стати початком переговорів "двох сторін".

Міністр також хоче вірити у те, що "Путін нарешті дотримається свого слова". Адже за останні шість місяців він чотири рази заявляв, що хоче миру.

Політик наголосив, що "жодних рішень щодо України не може бути без України".

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що потенційно Дональд Трамп може запропонувати Володимиру Путіну на переговорах. Інші ЗМІ припускають, що Трамп може просувати територіальні поступки від України на користь Росії.

Тим часом на Алясці розгорнули масштабну операцію Секретної служби США для організації охорони обох лідерів, також відомо графік зустрічей.