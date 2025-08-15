Джон Гили высказался о встрече на Аляске

Джон Гили. Фото: PA

Сегодняшняя встреча американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске является важным "первым шагом". Война может закончиться только дипломатией.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили в комментарии Sky News.

Встреча на Аляске может стать началом переговоров

"В конце концов, войны могут закончиться только дипломатией, войны могут закончиться только при посредничестве двух сторон. В данном случае — при участии президента Трампа, и таким образом, о котором может говорить только президент Трамп", — заявил он.

Кроме того, Гили считает, что сегодняшняя встреча может стать началом переговоров "двух сторон".

Министр также хочет верить в то, что "Путин наконец сдержит свое слово". Ведь за последние шесть месяцев он четыре раза заявлял, что хочет мира.

Политик подчеркнул, что "никаких решений по Украине не может быть без Украины".

Напомним, в СМИ появилась информация, что потенциально Дональд Трамп может предложить Владимиру Путину на переговорах. Другие СМИ предполагают, что Трамп может продвигать территориальные уступки от Украины в пользу России.

Между тем на Аляске развернули масштабную операцию Секретной службы США для организации охраны обоих лидеров, также известно график встреч.