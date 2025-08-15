Відео
Україна
Переговори Трампа з Путіним — графік зустрічі на Алясці

Переговори Трампа з Путіним — графік зустрічі на Алясці

Ua en ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 08:01
Зустріч Трампа та Путіна 15 серпня на Алясці — графік переговорів
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jorge Silva

Зустріч лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться вже сьогодні, 15 серпня. За підсумками запланована пресконференція.

Про це повідомляє 9news.

Зустріч Трампа та Путіна

На переговорах будуть присутні лише Трамп та Путін, а також перекладачі. Потім відбудеться двосторонній обід з їхніми делегаціями.

"Трамп і Путін стоятимуть пліч-о-пліч і звертатимуться до ЗМІ. Це саме по собі є досить примітним. Президент США разом із президентом Росії на американській землі", — зауважила журналістка 9news.

Трамп хоче бути миротворцем. Те, що відбудеться сьогодні, може мати наслідки для всього світу.

Що кажуть в Білому домі

У Білому домі повідомили, що Трамп вирушить о 6:45 за часом Східного узбережжя США (13:45 за київським). Відомо, що Анкоридж він залишить о 17:45 (04:45 суботи за Києвом). Лідер Штатів повернеться до Вашингтона зранку 16 серпня.

Особистий графік Трампа. Фото: Rollcall

Сьогодні відбудеться перша особиста зустріч Трампа та Путіна з червня 2021 року.

Нагадаємо, в Анкориджі відбувся масштабний мітинг на підтримку України перед зустріччю Трампа та Путіна.

Раніше лідер США заявив, що його переговори з російським диктатором мають 25% шансів на провал.

А Путін наголосив, що адміністрація Трампа робить "активні та щирі кроки" для припинення війни в Україні. Крім того, російський спецборт вже прибув до Аляски.

Трамп висловлював побоювання, що участь українського лідера Володимира Зеленського в переговорах з Путіним може зірвати зустріч.

США володимир путін Дональд Трамп Аляска політики Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
