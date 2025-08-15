Встреча Трампа и Путина 15 августа на Аляске — график переговоров

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jorge Silva

Встреча лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится уже сегодня, 15 августа. По итогам запланирована пресс-конференция.

Об этом сообщает 9news.

Встреча Трампа и Путина

На переговорах будут присутствовать только Трамп и Путин, а также переводчики. Затем состоится двусторонний обед с их делегациями.

"Трамп и Путин будут стоять бок о бок и обращаться к СМИ. Это само по себе является довольно примечательным. Президент США вместе с президентом России на американской земле", — отметила журналистка 9news.

Трамп хочет быть миротворцем. То, что произойдет сегодня, может иметь последствия для всего мира.

Что говорят в Белом доме

В Белом доме сообщили, что Трамп отправится в 6:45 по времени Восточного побережья США (13:45 по киевскому). Известно, что Анкоридж он покинет в 17:45 (04:45 субботы по Киеву). Лидер Штатов вернется в Вашингтон утром 16 августа.

Личный график Трампа. Фото: Rollcall

Сегодня состоится первая личная встреча Трампа и Путина с июня 2021 года.

Напомним, в Анкоридже состоялся масштабный митинг в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина.

Ранее лидер США заявил, что его переговоры с российским диктатором имеют 25% шансов на провал.

А Путин отметил, что администрация Трампа делает "активные и искренние шаги" для прекращения войны в Украине. Кроме того, российский спецборт уже прибыл на Аляску.

Трамп высказывал опасения, что участие украинского лидера Владимира Зеленского в переговорах с Путиным может сорвать встречу.