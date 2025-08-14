З Москви у бік Аляски вилетів спецборт — деталі

Зустріч Путіна та Трампа — спецборт РФ прямує на Аляску
Російський спеціальний борт з реєстраційним номером RA-96023 вилетів із Москви до Анкориджа (Аляска), де 15 серпня відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна. Однак наразі невідомо, чи перебуває на борту спецлітака очільник країни-агресора.
Про виліт спецборта свідчать дані моніторингового ресурсу Flightradar24.
Російський спецборт вилетів з Москви на Аляску — що відомо
Отже, 14 серпня урядовий літак Іл-96-300 спеціального льотного загону Росія, рейс RSD 381, вилетів з московського аеропорту Внуково о 7:50 та прямує до міста Анкоридж на американській Алясці.
Спецборт пролетів вздовж російського узбережжя Північного Льодовитого океану. Його не супроводжував жоден інший ідентифікований сервісом літак.
Рейс RSD 381 має приземлитися приблизно о 6:43 ранку в п'ятницю за місцевим часом, та о 17:43 в четвер за київським.
Наразі невідомо, хто саме перебуває на борту літака, і чи летить на ньому російський диктатор Путін.
Однак, за даними росЗМІ, на борту перебуває одна з передових груп, які займаються підготовкою саміту Трамп — Путін.
Читайте Новини.LIVE!