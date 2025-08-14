Відео
Головна Новини дня Зустріч Путіна та Трампа — спецборт РФ прямує на Аляску

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 14:50
З Москви у бік Аляски вилетів спецборт — деталі
Російський диктатор Путін у літаку. Ілюстративне фото: Kremlin.ru

Російський спеціальний борт з реєстраційним номером RA-96023 вилетів із Москви до Анкориджа (Аляска), де 15 серпня відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна. Однак наразі невідомо, чи перебуває на борту спецлітака очільник країни-агресора.

Про виліт спецборта свідчать дані моніторингового ресурсу Flightradar24.

Читайте також:
Путін Аляска
Скриншот даних. Фото: Flightradar24

Російський спецборт вилетів з Москви на Аляску — що відомо

Отже, 14 серпня урядовий літак Іл-96-300 спеціального льотного загону Росія, рейс RSD 381, вилетів з московського аеропорту Внуково о 7:50 та прямує до міста Анкоридж на американській Алясці.

Спецборт пролетів вздовж російського узбережжя Північного Льодовитого океану. Його не супроводжував жоден інший ідентифікований сервісом літак.

Рейс RSD 381 має приземлитися приблизно о 6:43 ранку в п'ятницю за місцевим часом, та о 17:43 в четвер за київським.

Наразі невідомо, хто саме перебуває на борту літака, і чи летить на ньому російський диктатор Путін.

Однак, за даними росЗМІ, на борту перебуває одна з передових груп, які займаються підготовкою саміту Трамп — Путін.

Нещодавно стало відомо, о котрій годині розпочнуться перемовини Трампа та Путіна на Алясці.

Також раніше ми інформували, що стало відомо, коли може відбутися тристороння зустріч — Зеленський, Трамп і Путін.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
