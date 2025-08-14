Відео
Головна Новини дня Кремль озвучив, коли розпочнеться зустріч Трампа та Путіна

Кремль озвучив, коли розпочнеться зустріч Трампа та Путіна

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 12:21
Переговори Путіна і Трампа на Алясці — коли відбудеться зустріч
Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: АР

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна розпочнеться о 22:30 за київським часом. Переговори пройдуть на Алясці вже в п'ятницю, 15 серпня.

Про це повідомили державні росЗМІ з посиланням на помічника російського диктатора Юрія Ушакова. 

Читайте також:

Коли розпочнеться зустріч Трампа і Путіна

Зазначається, що переговори спершу розпочнуться із зустрічі тет-а-тет Трампа і Путіна у присутності перекладачів. Далі вже будуть переговори з делегаціями.

Відомо, що участь у переговорах Путіна та Трампа з російської сторони візьмуть:

  • глава МЗС РФ Сергій Лаворв;
  • помічник глави Кремля Юрій Ушаков;
  • міністр оборони РФ Андрій Білоусов;
  • міністр фінансів РФ Антон Силуанов;
  • голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який брав участь у перемовинах РФ та США цього року, Кирило Дмитрієв. 

За підсумками зустрічі Путін та Трамп дадуть спільну пресконференцію для ЗМІ.

Нагадаємо, США перед зустріччю на Алясці тимчасово зняли санкції для РФ. Зазначається, що цей крок необхідний для забезпечення належної підготовки до зустрічі лідерів двох країн. 

Також ми писали, що США шукають локацію для зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна. Тристоронні переговори відбудуться не пізніше, ніж наступного тижня.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
