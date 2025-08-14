Видео
Кремль озвучил, когда начнется встреча Трампа и Путина

Кремль озвучил, когда начнется встреча Трампа и Путина

Дата публикации 14 августа 2025 12:21
Переговоры Путина и Трампа на Аляске — когда состоится встреча
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: АР

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина начнется в 22:30 по киевскому времени. Переговоры пройдут на Аляске уже в пятницу, 15 августа.

Об этом сообщили государственные росСМИ со ссылкой на помощника российского диктатора Юрия Ушакова.

Когда начнется встреча Трампа и Путина

Отмечается, что переговоры сначала начнутся со встречи тет-а-тет Трампа и Путина в присутствии переводчиков. Далее уже будут переговоры с делегациями.

Известно, что участие в переговорах Путина и Трампа с российской стороны примут:

  • глава МИД РФ Сергей Лаворов;
  • помощник главы Кремля Юрий Ушаков;
  • министр обороны РФ Андрей Белоусов;
  • министр финансов РФ Антон Силуанов;
  • глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в переговорах РФ и США в этом году, Кирилл Дмитриев.

По итогам встречи Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию для СМИ.

Напомним, США перед встречей на Аляске временно сняли санкции для РФ. Отмечается, что этот шаг необходим для обеспечения надлежащей подготовки к встрече лидеров двух стран.

Также мы писали, что США ищут локацию для встречи Зеленского, Трампа и Путина. Трехсторонние переговоры состоятся не позднее, чем на следующей неделе.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
