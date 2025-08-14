Переговоры Путина и Трампа на Аляске — когда состоится встреча

Кремль озвучил, когда начнется встреча Трампа и Путина
Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина начнется в 22:30 по киевскому времени. Переговоры пройдут на Аляске уже в пятницу, 15 августа.
Об этом сообщили государственные росСМИ со ссылкой на помощника российского диктатора Юрия Ушакова.
Когда начнется встреча Трампа и Путина
Отмечается, что переговоры сначала начнутся со встречи тет-а-тет Трампа и Путина в присутствии переводчиков. Далее уже будут переговоры с делегациями.
Известно, что участие в переговорах Путина и Трампа с российской стороны примут:
- глава МИД РФ Сергей Лаворов;
- помощник главы Кремля Юрий Ушаков;
- министр обороны РФ Андрей Белоусов;
- министр финансов РФ Антон Силуанов;
- глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в переговорах РФ и США в этом году, Кирилл Дмитриев.
По итогам встречи Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию для СМИ.
Напомним, США перед встречей на Аляске временно сняли санкции для РФ. Отмечается, что этот шаг необходим для обеспечения надлежащей подготовки к встрече лидеров двух стран.
Также мы писали, что США ищут локацию для встречи Зеленского, Трампа и Путина. Трехсторонние переговоры состоятся не позднее, чем на следующей неделе.
Читайте Новини.LIVE!