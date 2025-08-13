Відео
Головна Новини дня Стало відомо, коли можуть зустрітися Зеленський, Трамп і Путін

Стало відомо, коли можуть зустрітися Зеленський, Трамп і Путін

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 18:51
Переговори Трампа, Путіна і Зеленського — коли зустрінуться лідери
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: REUTERS

США шукають локацію для зустрічі президентів Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна. Тристоронні переговори відбудеться не пізніше, ніж наступного тижня.

Про це повідомляє CBS News, з посиланням на джерела. 

Коли відбудуться переговори Зеленського, Трампа і Путіна

Джерела, які знайомі з деталями переговорів, повідомили, що США працюють над пошуком місця для саміту Трампа, Зеленського та Путіна до кінця наступного тижня.

Йдеться про тристоронню зустріч або ж про двосторонні перемовини Володимира Зеленського та Дональда Трампа. 

Крім того, відомо, що після зустрічі президента США  з російським диктатором на Алясці 15 серпня, Трамп обговорить її результати з Зеленським. Це потрібно для того, аби визначити подальші кроки.

Сам український лідер наголосив, що Київ розраховує, що негайне припинення вогню стане центральною темою на зустрічі, про що неодноразово говорив Трамп.

Розмова Трампа і лідерів ЄС — що відомо

Нагадаємо, 13 серпня Дональд Трамп, Володимир Зеленський та європейські лідери провели спільну пресконференцію напередодні переговорів на Алясці.

Лідери ЄС побоюються, що переговори можуть призвести до рішень, не вигідних для України, тому наполягали, аби сьогоднішня розмова відбулась

Після цієї віртуальної зустрічі Емманюель Макрон озвучив позицію США та ЄС у переговорах з Росією. Лідери країн прагнуть скорішого досягнення миру в Україні, а територіальні питання будуть обговорюватися лише із Зеленським. 

Водночас глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа, НАТО і США зміцнили позицію щодо України. Партнери готові плідно працювати задля справедливого миру. 

Також відомо, що Трамп і Зеленський планують розмову після переговорів на Алясці. Лідери одразу хочуть готувати тристоронній формат зустрічі. 

Володимир Зеленський США володимир путін переговори Дональд Трамп перемир'я
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
