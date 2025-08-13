Відео
Головна Новини дня Трамп і Зеленський планують розмову після переговорів на Алясці

Трамп і Зеленський планують розмову після переговорів на Алясці

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 17:49
Переговори з Росією — Україна та США планують тристоронню зустріч
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США планують підготовку до тристоронньої зустрічі з Росією після саміту на Алясці. Американський лідер Дональд Трамп пообіцяв обговорити з українським президентом результат розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це український президент повідомив після онлайн-зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами.

Читайте також:

Зеленський та Трамп планують розмову після саміту на Алясці

Після розмови Трампа та Путіна, яка має відбутися 15 серпня, Україна та США планують обговорити подальші спільні кроки щодо завершення війни.

"Ми маємо готувати тристоронній формат розмови... Президент США запропонував мені, що після зустрічі на Алясці у нас буде розмова і ми обговоримо усі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо подальші кроки", — сказав Зеленський.

Зазначимо, президент України також заявив, що спільно із США та Європою вони узгодили п'ять ключових принципів щодо припинення війни.

А також голова держави повідомив, що Трамп пообіцяв надати гарантії безпеки Україні після припинення вогню з боку РФ.

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп війна в Україні зустріч
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
