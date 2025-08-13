Відео
Головна Новини дня Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, — Зеленський

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 17:34
Трамп підтримує надання гарантій безпеки для України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати онлайн-зустрічі лідерів ЄС із Президентом США Дональдом Трампом. Глава держави зазначив, що очільник Білого дому підтримує ідею надання Україні гарантій безпеки.

Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції після онлайн-зустрічі з Трампом та європейськими лідерами у середу, 13 серпня.

Зеленський про готовність Трампа надати гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час онлайн-зустрічі європейських лідерів з Президентом США Трампом, зокрема, обговорювалися гарантії безпеки Україні. За його словами, американський президент підтримав цю необхідність.

"Мають бути гарантії безпеки. Трамп сказав, що підтримує це", — заявив лідер України.

Крім того, Зеленський наголосив, що переговори не можуть вестися без України. Київ наполягає на припиненні вогню та наданні надійних гарантій безпеки.

Своєю чергою Трамп заявив, що США готові взяти участь у гарантуванні української безпеки.

Раніше ми інформували, що Зеленський під час свого візиту до Берліна зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Згодом Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна в Україні мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
