Україна готова обговорювати територіальні питання, — Мерц

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 17:30
Мерц зробив заяву щодо територіальних питань України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання. Водночас він наголосив, що юридичне визнання окупованих Росією територій "не обговорюється".

Про це Фрідріх Мерц сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у середу, 13 серпня.

Читайте також:

Мерц про територіальні питання України

Сьогодні, 13 серпня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова обговорювати питання територій, але лінія фронту повинна стати відправною точкою. Про це Мерц сказав під час спільної пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським після віртуальної зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом і лідерами ЄС щодо майбутньої зустрічі Трампа і Путіна з питань України.

При цьому, за словами Мерца, юридичне визнання територій "не обговорюється".

"Україна готова до перемовин, а також територіальні питання обговорювати, але ми виходимо з контактної лінії, вона є, так би мовити, вихідною позицією, і юридичне визнання окупованих Росією територій не обговорюється", — наголосив Мерц. 

Він також заявив, що Україна обов’язково повинна бути присутньою за столом переговорів з РФ у разі проведення наступної зустрічі.

"Ми хочемо, щоб був правильний порядок. Це означає спочатку перемирʼя, і це має бути на самому початку. Важливими елементами може бути рамкова угода, яка буде пізніше", — додав канцлер.

Раніше ми інформували, що Президент США Дональд Трамп 13 серпня провів відеоконференцію з лідерами ЄС та Володимиром Зеленським.

Також ми повідомляли, що 13 серпня Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Берліна.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
