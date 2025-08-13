Зеленський з візитом у Німеччині 13 серпня — президент вже в Берліні

Володимир Зеленський з візитом у Німеччині. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський 13 серпня прибув з візитом до німецького Берліна. Там у нього запланована низка зустрічей.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Візит Зеленського до Німеччини 13 серпня

Сьогодні Володимир Зеленський проведе переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а також візьме участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте. Крім того, заплановане засідання "Коаліції охочих".

Водночас прессекретар українського лідера повідомив, що о 17:00 за київським часом можливі заяви Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца для ЗМІ.

Нагадаємо, за останні кілька днів Зеленський провів понад 30 розмов з партнерами. Усі вони стосувались переговорів з РФ та шляхів для досягнення миру.

Зокрема, відбувся діалог з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він висловив готовність прийняти зустріч лідерів України, РФ та США на території своєї країни.