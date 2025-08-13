Зеленський сьогодні прибуває до Берліна

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: DW

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибуває до Берліна. Він візьме участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом. Захід відбудеться у Федеральній канцелярії за участі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

Реклама

Читайте також:

Зеленський у Берліні

Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров зазначив, що сьогодні Володимир Зеленський працює у Берліні. Запланована двостороння зустріч із федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем, після якої вони разом долучаться до відеоконференції за участю європейських лідерів, генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президента США Дональда Трампа.

За результатами перемовин, близько 16:00 за берлінським часом, очікуються спільні заяви Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца для представників ЗМІ. Окрім цього, сьогодні відбудеться онлайн-засідання "Коаліції охочих".

За інформацією BILD, Володимир Зеленський візьме участь у відеоконференції, організованій у Федеральній канцелярії. Разом із ним у заході братиме участь канцлер Фрідріх Мерц. Відеоконференція об’єднає президента України, президента США Дональда Трампа та європейських лідерів. Учасники обговорюватимуть ключові питання безпеки, політичної координації та підтримки України.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться онлайн-зустріч за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та лідерів ключових європейських держав. Подія запланована за кілька днів до саміту президента США з Володимиром Путіним на Алясці.

Раніше ми також інформували, що прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт пояснила причини, через які президента України не запросили на особисту зустріч із Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.