Зеленский сегодня прибывает в Берлин

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Берлин. Он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом. Мероприятие состоится в Федеральной канцелярии при участии канцлера Германии Фридриха Мерца.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Зеленский в Берлине

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что сегодня Владимир Зеленский работает в Берлине. Запланирована двусторонняя встреча с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем, после которой они вместе присоединятся к видеоконференции с участием европейских лидеров, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа.

По результатам переговоров, около 16:00 по берлинскому времени, ожидаются совместные заявления Владимира Зеленского и Фридриха Мерца для представителей СМИ. Кроме этого, сегодня состоится онлайн-заседание "Коалиции желающих".

По информации BILD, Владимир Зеленский примет участие в видеоконференции, организованной в Федеральной канцелярии. Вместе с ним в мероприятии будет участвовать канцлер Фридрих Мерц. Видеоконференция объединит президента Украины, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров. Участники будут обсуждать ключевые вопросы безопасности, политической координации и поддержки Украины.

Напомним, что сегодня состоится онлайн-встреча с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров ключевых европейских государств. Событие запланировано за несколько дней до саммита президента США с Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее мы также информировали, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила причины, по которым президента Украины не пригласили на личную встречу с Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.