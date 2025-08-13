Відеоконференція Трампа із Зеленським та лідерами ЄС перед самітом з Путіним

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Council on Foreign Relations

Сьогодні відбудеться онлайн-зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та лідерів провідних європейських держав. Вона пройде за кілька днів до саміту президента США з Володимиром Путіним на Алясці. Європейські країни побоюються, що переговори можуть призвести до рішень, не вигідних для України.

Про це повідомляє Reuters.

Відеоконференція перед самітом на Алясці

Очікується, що відеоконференція між Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та Європейського Союзу відбудеться о 12:00 за Гринвічем (14:00 за центральноєвропейським часом), повідомив речник уряду Німеччини. Генеральний секретар НАТО також візьме участь у конференції, яку проводить канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Лідери Європи та України зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу перед його самітом з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб наголосити на небезпеці продажу інтересів Києва заради припинення вогню.

Непередбачуваність того, як проходитиме саміт, підживила побоювання європейців, що лідери США та Росії можуть ухвалити далекосяжні рішення та навіть спробувати змусити Україну укласти невигідну для них угоду.

"Зараз ми зосереджені на тому, щоб цього не сталося — співпрацюємо з американськими партнерами та залишаємося скоординованими та єдними з європейського боку. До п’ятниці ще багато часу", — сказав один високопосадовець зі Східної Європи.

У п'ятницю Трамп приймає Путіна, ізгоя на Заході з часів вторгнення Росії в Україну у 2022 році, на переговорах на Алясці, які, за словами президента США, слугуватимуть "пробною" зустріччю в його зусиллях щодо припинення російсько-української війни.

Минулого тижня Трамп погодився на перший саміт США та Росії з 2021 року, різко змінивши курс після тижнів висловлювання розчарування Путіним за опір мирній ініціативі США. Трамп заявив, що його посланець досяг "великого прогресу" на переговорах у Москві.

Президент США каже, що і Київ, і Москва повинні будуть поступитися територією, щоб припинити війну. Російські війська вже окупували майже п'яту частину України.

Адміністрація Трампа у вівторок пом'якшила очікування щодо значного прогресу у напрямку припинення вогню, назвавши його зустріч з Путіним на Алясці "вправою з прослуховування".

Україна сподівається, що ця зустріч буде — принаймні частково — європейською противагою саміту на Алясці.

Європейські лідери, які побоюються спровокувати гнів Трампа, неодноразово наголошували, що вітають його мирні зусилля, водночас наголошуючи, що без участі України не повинно бути жодної угоди щодо України.

Пів дюжини високопосадовців європейських країн повідомили, що вони бачать ризик укладення угоди, несприятливої для Європи та безпеки України. Вони заявили, що європейська єдність буде життєво важливою, якщо це станеться.

Джерело, знайоме з внутрішніми переговорами в США, заявило, що не можна виключати, що Трамп прагнутиме угоди безпосередньо з Путіним, без залучення України чи Європи. Але джерело висловило сумнів щодо цього, заявивши, що це може спричинити проблеми з Києвом та ЄС.

За словами речника Німеччини, після розмови очікується, що Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс виступлять перед європейськими лідерами на окремій онлайн-зустрічі о 13:00 за Гринвічем (15:00 за центральноєвропейським часом).

Після цього о 14:30 за Гринвічем відбудеться онлайн-зустріч "Коаліції охочих" — групи країн, які працюють над планами підтримки України у разі припинення вогню.

Нагадаємо, що у вівторок держсекретар США Марко Рубіо провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час яких сторони узгодили деталі майбутнього саміту двох лідерів на Алясці.

Раніше ми також інформували, що цієї п’ятниці, 15 серпня, президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін зустрінуться на Алясці. Цю подію у Вашингтоні не вважають поступкою на користь Росії.