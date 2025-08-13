Видеоконференция Трампа с Зеленским и лидерами ЕС перед саммитом с Путиным

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Council on Foreign Relations

Сегодня состоится онлайн-встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров ведущих европейских государств. Она пройдет за несколько дней до саммита президента США с Владимиром Путиным на Аляске. Европейские страны опасаются, что переговоры могут привести к решениям, невыгодным для Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Видеоконференция перед саммитом на Аляске

Ожидается, что видеоконференция между Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Европейского Союза состоится в 12:00 по Гринвичу (14:00 по центральноевропейскому времени), сообщил представитель правительства Германии. Генеральный секретарь НАТО также примет участие в конференции, которую проводит канцлер Германии Фридрих Мерц.

Лидеры Европы и Украины встретятся с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече в среду перед его саммитом с президентом России Владимиром Путиным, чтобы подчеркнуть опасность продажи интересов Киева ради прекращения огня.

Непредсказуемость того, как будет проходить саммит, подпитала опасения европейцев, что лидеры США и России могут принять далеко идущие решения и даже попытаться заставить Украину заключить невыгодное для них соглашение.

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы этого не произошло — сотрудничаем с американскими партнерами и остаемся скоординированными и едиными с европейской стороны. До пятницы еще много времени", — сказал один высокопоставленный чиновник из Восточной Европы.

В пятницу Трамп принимает Путина, изгоя на Западе со времен вторжения России в Украину в 2022 году, на переговорах на Аляске, которые, по словам президента США, будут служить "пробной" встречей в его усилиях по прекращению российско-украинской войны.

На прошлой неделе Трамп согласился на первый саммит США и России с 2021 года, резко изменив курс после недель высказывания разочарования Путиным за сопротивление мирной инициативе США. Трамп заявил, что его посланник достиг "большого прогресса" на переговорах в Москве.

Президент США говорит, что и Киев, и Москва должны будут уступить территорию, чтобы прекратить войну. Российские войска уже оккупировали почти пятую часть Украины.

Администрация Трампа во вторник смягчила ожидания относительно значительного прогресса в направлении прекращения огня, назвав его встречу с Путиным на Аляске "упражнением по прослушиванию".

Украина надеется, что эта встреча будет служить, — по крайней мере частично, — европейским противовесом саммита на Аляске.

Европейские лидеры, которые опасаются спровоцировать гнев Трампа, неоднократно подчеркивали, что приветствуют его мирные усилия, одновременно подчеркивая, что без участия Украины не должно быть никакого соглашения по Украине.

Полдюжины высокопоставленных чиновников европейских стран сообщили, что они видят риск заключения соглашения, неблагоприятного для Европы и безопасности Украины. Они заявили, что европейское единство будет жизненно важным, если это произойдет.

Источник, знакомый с внутренними переговорами в США, заявил, что нельзя исключать, что Трамп будет стремиться к соглашению непосредственно с Путиным, без привлечения Украины или Европы. Но источник выразил сомнение относительно этого, заявив, что это может вызвать проблемы с Киевом и ЕС.

По словам представителя Германии, после разговора ожидается, что Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс выступят перед европейскими лидерами на отдельной онлайн-встрече в 13:00 по Гринвичу (15:00 по центральноевропейскому времени).

После этого в 14:30 по Гринвичу состоится онлайн-встреча "коалиции желающих" — группы стран, которые работают над планами поддержки Украины в случае прекращения огня.

Напомним, что во вторник госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, во время которых стороны согласовали детали предстоящего саммита двух лидеров на Аляске.

