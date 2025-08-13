Відео
Головна Новини дня Трамп не вважає зустріч із Путіним поступкою, заявив Рубіо

Трамп не вважає зустріч із Путіним поступкою, заявив Рубіо

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 05:00
Рубіо заявив, що Трамп не вважає зустріч із Путіним поступкою
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Уже цієї п'ятниці, 15 серпня, президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін проведуть зустріч на Алясці. Але ця зустріч не є перемогою для Росії і не повинна сприйматися як поступка Москві.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю
Sid & Friends in the Morning.

Читайте також:

Що сказав Рубіо про зустріч Трампа і Путіна

Держсекретар США наголосив, що зустріч двох лідерів матиме ознайомчий характер, під час якої Трамп має намір дати власну оцінку ситуації, дивлячись Путіну в очі.

Він зазначив, що президент США під час телефонних розмов із Путіним не досяг бажаного результату. Саме з цієї причини, як стверджує Рубіо, Трамп вирішив особисто зустрітися з главою Кремля.

"Для президента Трампа зустріч — це не поступка. Якщо подивитися новини, то бачиш, як люди божеволіють: "О, яка перемога для Путіна; він отримав зустріч!" Він сам так цього не сприймає. Зустріч — це те, що ви робите, щоб з'ясувати позиції й ухвалити рішення. "Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цій людині в очі". І саме це президент хоче зробити", — заявив Рубіо.

Держсекретар додав, що вже на початку зустрічі буде зрозуміло, "чи є взагалі шанс на успіх чи ні" (ідеться про питання завершення України).

Крім того, він наголосив, що Трамп має репутацію "виняткового майстра укладання угод" і неймовірного переговірника". Як стверджує Рубіо, підхід президента США особливо ефективний при особистому спілкуванні.

"У нього прекрасне чуття на людську природу, він розуміє, як діяти в таких ситуаціях. Я бачив, як це приносить успіх у торгових угодах, коли він особисто підключається і закриває їх, і це завжди відбувається віч-на-віч. Таке важко зробити по телефону. Думаю, саме в цьому і полягатиме п'ятнична зустріч", — сказав держсекретар.

Водночас Рубіо визнає і не виключає того факту, що переговори будуть складними, оскільки для Путіна війна в Україні "дуже важлива".

Нагадаємо, що за даними CNN, зустріч Трампа і Путіна відбудеться на американській військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт підтвердила зустріч в Анкориджі, але місце не уточнила. Водночас вона сказала, що мета зустрічі полягає в тому, щоб краще зрозуміти, як можна закінчити війну в Україні.

США володимир путін Дональд Трамп Аляска війна в Україні Марко Рубіо
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
