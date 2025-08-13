Зустріч Трампа і Путіна буде на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі 15 серпня

Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: NYT

У п'ятницю президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін проведуть зустріч. Саміт відбудеться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі.

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох представників Білого дому.

За даними видання, чиновники США цими вихідними намагалися знайти і закріпити місце для проведення саміту між Трампом і Путіним.

Однак вони швидко виявили проблему. Річ у тім, що літо є піком туристичного сезону на Алясці. У зв'язку з цим доступні та обладнані варіанти для прийому двох лідерів сильно обмежені.

Незабаром організатори дійшли висновку, що єдиним відповідним містом для проведення саміту буде Анкорідж. І тільки військова база Елмендорф-Річардсон відповідала вимогам цієї зустрічі.

"Саме там двоє чоловіків зустрінуться в п'ятницю, повідомили два представники Білого дому", — пише видання.

Водночас CNN пише, що Білий дім сподівався уникнути ситуації, коли Путін і його свита будуть розміщені на території військової бази США.

Нагадаємо, трохи раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що зустріч Трампа і Путіна буде в Анкориджі.

Також вона пояснила, чому на цю зустріч не запросять президента України Володимира Зеленського. За її словами, ця зустріч відбудеться, оскільки Путін через спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа попросив президента США про зустріч. Вона зазначила, що мета зустрічі полягає в тому, щоб краще зрозуміти, як можна закінчити війну в Україні.