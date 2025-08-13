Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі в Анкориджі, — CNN

Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі в Анкориджі, — CNN

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 02:41
Зустріч Трампа і Путіна буде на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі 15 серпня
Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: NYT

У п'ятницю президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін проведуть зустріч. Саміт відбудеться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох представників Білого дому.

Реклама
Читайте також:

Чому зустріч Путіна і Трампа буде на військовій базі

За даними видання, чиновники США цими вихідними намагалися знайти і закріпити місце для проведення саміту між Трампом і Путіним.

Однак вони швидко виявили проблему. Річ у тім, що літо є піком туристичного сезону на Алясці. У зв'язку з цим доступні та обладнані варіанти для прийому двох лідерів сильно обмежені.

Незабаром організатори дійшли висновку, що єдиним відповідним містом для проведення саміту буде Анкорідж. І тільки військова база Елмендорф-Річардсон відповідала вимогам цієї зустрічі.

"Саме там двоє чоловіків зустрінуться в п'ятницю, повідомили два представники Білого дому", — пише видання.

Водночас CNN пише, що Білий дім сподівався уникнути ситуації, коли Путін і його свита будуть розміщені на території військової бази США.

Нагадаємо, трохи раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що зустріч Трампа і Путіна буде в Анкориджі.

Також вона пояснила, чому на цю зустріч не запросять президента України Володимира Зеленського. За її словами, ця зустріч відбудеться, оскільки Путін через спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа попросив президента США про зустріч. Вона зазначила, що мета зустрічі полягає в тому, щоб краще зрозуміти, як можна закінчити війну в Україні.

володимир путін переговори Дональд Трамп Аляска війна в Україні мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації