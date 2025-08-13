Встреча Трампа и Путина будет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: NYT

В пятницу президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин проведут встречу. Саммит пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей Белого дома.

По данным издания, чиновники США в эти выходные пытались найти и закрепить место для проведения саммита между Трампом и Путиным.

Однако они быстро обнаружили проблему. Дело в том, что лето является пиком туристического сезона на Аляске. В связи с этим доступные и оборудованные варианты для приема двух лидеров сильно ограничены.

Вскоре организаторы пришли к выводу, что единственным подходящим городом для проведения саммита будет Анкоридж. И только военная база Элмендорф-Ричардсон соответствовала требованием этой встречи.

"Именно там двое мужчин встретятся в пятницу, сообщили два представителя Белого дома", — пишет издание.

В то же время CNN пишет, что Белый дом надеялся избежать ситуации, когда Путин и его свита будут размещены на территории военной базы США.

Напомним, немного раннее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что встреча Трампа и Путина будет в Анкоридже.

Также она объяснила, почему на эту встречу не пригласят президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, данная встреча произойдет, поскольку Путин через спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа попросит президента США о встрече. Она отметила, что цель встречи заключается в том, чтобы лучше понять, как можно закончить войну в Украине.