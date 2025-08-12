Відео
Головна Новини дня У Білому домі пояснили, чому не буде Зеленського на Алясці

У Білому домі пояснили, чому не буде Зеленського на Алясці

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 21:22
У Білому домі розповіли, чому не запросили Зеленського на Аляску
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт пояснила, чому не запросили Президента України Володимира Зеленського на зустріч із лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це вона сказала на пресконференції у Білому домі у вівторок, 12 серпня.

Відсутність Зеленського на зустрічі на Алясці

"Ця зустріч відбудеться, бо президент Росії через Стіва Віткоффа попросив президента США зустрітися", — заявила Левітт.

За її словами Трамп погоджується на цю зустріч на прохання Путіна. Вона наголосила, що метою є краще зрозуміти, як можна завершити війну.

"Президент вчора сказав, що сподівається на майбутню тристоронню зустріч цих лідерів, щоб нарешті завершити конфлікт", — додала Левітт.

Нагадаємо, у Білому домі повідимили, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться в Анкориджі на Алясці.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Путін погодився на переговори з Трампом, бо відчуває тиск.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
