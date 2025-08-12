Зустріч на Алясці - чому Путін погодився

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін відчуває тиск і саме тому погодився на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Раніше ніхто не міг створити умови для того, щоб Путін зустрівся з кимось із лідерів.

Таку заяву зробив глава Пентагону Піт Гегсет в інтерв'ю Fox News.

Реклама

Читайте також:

Що обговорять Трамп і Путін

Гетсет висловив думку, що Путін ніколи не сприймав серйозно попереднього президента США Джо Байдена. Проте Трамп, за його словами, вже зміг змінити умови та правила гри.

"Він створив умови для можливого переговорного врегулювання, що було його метою із самого початку, на дуже складному полі бою. Я не думаю, що Володимир Путін погодився б на зустріч, якби не відчув цього тиску. І я думаю, що є шанс", — заявив Гегсет.

За словами очільника Пентагону, під час переговорів можуть бути поступки територіями.

"Ніхто не буде задоволений, але якщо хтось і може це зробити, то це буде президент Трамп", — додав він.

Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Трампа з Путіним в американському штаті Аляска.

Президент США заявив, що Зеленський має бути готовий "щось" підписати.

Своєю чергою Зеленський заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, чому українського лідера Володимира Зеленського не буде на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня.

Також президент США припустив, що зустріч з російським диктатором може завершитися як добре, так і погано.