Трамп заявив, що Зеленський повинен бути готовим підписати документ для врегулювання війни

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що на його думку глава Кремля Володимир Путін хоче миру. Водночас він зазначив, що цього хоче і президент України Володимир Зеленський, але йому треба бути готовим щось підписати.

Про це Дональд Трамп заявив під час брифінгу з прем'єр-міністром Вірменії та президентом Азербайджану, передають Новини.LIVE.

Що сказав Трамп про підписання угоди

"Лідери прагнуть миру. Путін, гадаю, хоче миру, і Зеленський теж. Зеленському треба все підготувати, бо скоро щось підписувати. Він над цим працює", — заявив президент США.

Нагадаємо, в цьому ж виступі Трамп заявив, що має інформацію, яка впливає і для України, і для Росії. За його словами, подробиці будуть оприлюднені пізніше.

Крім того, президент США заявив, що в мирній угоді щодо України варто очікувати обмін територіями. Він зазначив, що це буде "на благо обох сторін".