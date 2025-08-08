Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп відповів, на що доведеться піти Україні для мирної угоди

Трамп відповів, на що доведеться піти Україні для мирної угоди

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 23:32
Дональд Трамп заявив, що Україні доведеться поступитися територіями
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо України варто очікувати обмін територіями. За його словами, це буде "на благо обох сторін". 

Про це Дональд Трамп заявив під час брифінгу з прем'єр-міністром Вірменії та президентом Азербайджану, передають Новини.LIVE.  

Реклама
Читайте також:

Що пропонує Трамп Україні у мирній угоді

Трамп заявив, що вже "дуже скоро" він зустрінеться з Володимиром Путіним. За його словами, російський диктатор теж хоче зустрітися якомога швидше.

Він зазначив, що в мирній угоді щодо завершення війни в  Україні буде обмін територіями. Він вважає, що "це відбудеться на благо двох сторін".

"В мирній угоді щодо України варто очікувати деякий обмін територіями на благо двох сторін. Ви дивитеся на територію, за яку воювали три з половиною роки. Багато росіян загинуло. Багато українців загинуло. Насправді це складно. Ніщо не буває легким. Це дуже складно. Але ми щось отримаємо на заміну", — додав президент США.

Нагадаємо, на цій зустрічі Трамп також анонсував важливе повідомлення щодо України й РФ. Усі подробиці оприлюднять пізніше.

Крім того, президент США висловився про місце зустрічі з Путіним. За його словами, це буде "популярне місце", але він поки не готовий називати його.

Дональд Трамп перемир'я окупація війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації