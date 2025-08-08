Дональд Трамп заявив, що Україні доведеться поступитися територіями

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо України варто очікувати обмін територіями. За його словами, це буде "на благо обох сторін".

Про це Дональд Трамп заявив під час брифінгу з прем'єр-міністром Вірменії та президентом Азербайджану, передають Новини.LIVE.

Трамп заявив, що вже "дуже скоро" він зустрінеться з Володимиром Путіним. За його словами, російський диктатор теж хоче зустрітися якомога швидше.

Він зазначив, що в мирній угоді щодо завершення війни в Україні буде обмін територіями. Він вважає, що "це відбудеться на благо двох сторін".

"В мирній угоді щодо України варто очікувати деякий обмін територіями на благо двох сторін. Ви дивитеся на територію, за яку воювали три з половиною роки. Багато росіян загинуло. Багато українців загинуло. Насправді це складно. Ніщо не буває легким. Це дуже складно. Але ми щось отримаємо на заміну", — додав президент США.

Нагадаємо, на цій зустрічі Трамп також анонсував важливе повідомлення щодо України й РФ. Усі подробиці оприлюднять пізніше.

Крім того, президент США висловився про місце зустрічі з Путіним. За його словами, це буде "популярне місце", але він поки не готовий називати його.