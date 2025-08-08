Відео
Головна Новини дня Місце зустрічі з Путіним — що каже Трамп

Місце зустрічі з Путіним — що каже Трамп

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 23:30
Трамп висловився щодо місця проведення зустрічі із президентом РФ
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися із президентом РФ у популярному місці. Де саме — оголосить пізніше.

Про це американський лідер 8 серпня заявив під час спілкування із журналістами в Білому домі.

Читайте також:

Що каже Трамп щодо місця, де зустрінеться з очільником Кремля

За словами американського лідера, для зустрічі обрали локацію, яка популярна, але назвуть її пізніше.

"Ми матимемо зустріч із Росією. Оголосимо місце пізніше. Воно буде дуже популярне з багатьох причин. Я хочу зробити це пізніше", — заявив президент США.

Нагадаємо, експерт-міжнародник  Євген Добряк вважає, що Путін і Трамп зустрінуться в ОАЕ. Кремлівському диктатору, який підтримує дружні відносини із президентом Еміратів, такий розвиток подій вигідний.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп обіцяв повідомити інформацію, яка стосується як України, так і Росії. Про що саме йдеться — не уточнив.

США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Росія зустріч
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
