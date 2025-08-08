Трамп высказался относительно места проведения встречи с президентом РФ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ в популярном месте. Где именно — объявит позже.

Об этом американский лидер 8 августа заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Что говорит Трамп относительно места, где встретится с главой Кремля

По словам американского лидера, для встречи выбрали локацию, которая популярна, но назовут ее позже.

"У нас будет встреча с Россией. Объявим место позже. Оно будет очень популярно по многим причинам. Я хочу сделать это позже", — заявил президент США.

Напомним, эксперт-международник Евгений Добряк считает, что Путин и Трамп встретятся в ОАЭ. Кремлевскому диктатору, который поддерживает дружеские отношения с президентом Эмиратов, такое развитие событий выгодно.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп обещал сообщить информацию, которая касается как Украины, так и России. О чем именно идет речь — не уточнил.