Главная Новости дня Место встречи с Путиным — что говорит Трамп

Место встречи с Путиным — что говорит Трамп

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 23:30
Трамп высказался относительно места проведения встречи с президентом РФ
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ в популярном месте. Где именно — объявит позже.

Об этом американский лидер 8 августа заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Читайте также:

Что говорит Трамп относительно места, где встретится с главой Кремля

По словам американского лидера, для встречи выбрали локацию, которая популярна, но назовут ее позже.

"У нас будет встреча с Россией. Объявим место позже. Оно будет очень популярно по многим причинам. Я хочу сделать это позже", — заявил президент США.

Напомним, эксперт-международник Евгений Добряк считает, что Путин и Трамп встретятся в ОАЭ. Кремлевскому диктатору, который поддерживает дружеские отношения с президентом Эмиратов, такое развитие событий выгодно.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп обещал сообщить информацию, которая касается как Украины, так и России. О чем именно идет речь — не уточнил.

США владимир путин Дональд Трамп война в Украине Россия встреча
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
