Експерт-міжнародник назвав імовірне місце зустрічі Трампа з Путіним

Де зустрінуться Трамп і Путін — думка експерта-міжнародника
Зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, імовірно, відбудеться в ОАЕ. Для російського диктатора такий варіант зручний.
Про це в ефірі Вечір.LIVE в п'ятницю, 8 серпня, повідомив експерт-міжнародник Євген Добряк.
Чому Путіну вигідно провести зустріч із Трампом в ОАЕ
За словами Добряка, у кремлівського диктатора довірливі стосунки із президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Лідер ОАЕ 7 серпня відвідав Москву — імовірно, що під час цього візиту узгодили питання щодо майбутньої зустрічі із президентом США.
Нагадаємо, Путін і Трамп можуть зустрітися вже наступного тижня. Таку заяву зробили в Білому домі.
Також ми повідомляли, що президент РФ провів телефонну розмову із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Йшлося про ситуацію в Україні.
Читайте Новини.LIVE!