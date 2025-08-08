Відео
Де зустрінуться Трамп і Путін — думка експерта-міжнародника

Де зустрінуться Трамп і Путін — думка експерта-міжнародника

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 23:43
Експерт-міжнародник назвав імовірне місце зустрічі Трампа з Путіним
Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, імовірно, відбудеться в ОАЕ. Для російського диктатора такий варіант зручний.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в п'ятницю, 8 серпня, повідомив експерт-міжнародник Євген Добряк.

Читайте також:

Чому Путіну вигідно провести зустріч із Трампом в ОАЕ

За словами Добряка, у кремлівського диктатора довірливі стосунки із президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Лідер ОАЕ 7 серпня відвідав Москву — імовірно, що під час цього візиту узгодили питання щодо майбутньої зустрічі із президентом США.

Нагадаємо, Путін і Трамп можуть зустрітися вже наступного тижня. Таку заяву зробили в Білому домі.

Також ми повідомляли, що президент РФ провів телефонну розмову із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Йшлося про ситуацію в Україні.

Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
