Експерт-міжнародник назвав імовірне місце зустрічі Трампа з Путіним

Зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, імовірно, відбудеться в ОАЕ. Для російського диктатора такий варіант зручний.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в п'ятницю, 8 серпня, повідомив експерт-міжнародник Євген Добряк.

Чому Путіну вигідно провести зустріч із Трампом в ОАЕ

За словами Добряка, у кремлівського диктатора довірливі стосунки із президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Лідер ОАЕ 7 серпня відвідав Москву — імовірно, що під час цього візиту узгодили питання щодо майбутньої зустрічі із президентом США.

Нагадаємо, Путін і Трамп можуть зустрітися вже наступного тижня. Таку заяву зробили в Білому домі.

Також ми повідомляли, що президент РФ провів телефонну розмову із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Йшлося про ситуацію в Україні.