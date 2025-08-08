Зустріч Трампа і Путіна — стала відома дата

Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jorge Silva

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним вже наступного тижня. Місце зустрічі ще узгоджується і є три можливі варіанти.

Про це повідомляє Sky News.

Коли зустрінуться Трамп і Путін

Посилаючись на високопоставленого чиновника Білого дому, видання повідомило, що зустріч між Путіним і Трампом запланована на кінець наступного тижня.

За його словами, місце проведення переговорів все ще не узгоджене, але серед можливих варіантів є ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Рим. Також невідома точна дата, час та чи буде на цій зустрічі присутній український президент Володимир Зеленський.

"Чиновник заявив, що росіяни надали перелік вимог щодо потенційного припинення вогню, і Вашингтон зараз намагається отримати згоду від українців та європейських союзників", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 8 серпня Путін провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном. Цей дзвінок відбувся напередодні можливої зустрічі з Дональдом Трампом.

Водночас раніше президент США назвав нову умову для зустрічі з Путіним. Це можливо лише тоді, коли очільник Кремля погодиться на зустріч із Зеленським.