В Белом доме назвали дату встречи Трампа и Путина

В Белом доме назвали дату встречи Трампа и Путина


Дата публикации 8 августа 2025 19:26
Встреча Трампа и Путина — стала известна дата
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jorge Silva

Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Место встречи еще согласовывается и есть три возможных варианта.

Об этом сообщает Sky News.

Когда встретятся Трамп и Путин

Ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома, издание сообщило, что встреча между Путиным и Трампом запланирована на конец следующей недели.

По его словам, место проведения переговоров все еще не согласовано, но среди возможных вариантов есть ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим. Также неизвестна точная дата, время и будет ли на этой встрече присутствовать украинский президент Владимир Зеленский.

"Чиновник заявил, что россияне предоставили перечень требований относительно потенциального прекращения огня, и Вашингтон сейчас пытается получить согласие от украинцев и европейских союзников", — говорится в материале.

Напомним, 8 августа Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Этот звонок состоялся накануне возможной встречи с Дональдом Трампом.

В то же время ранее президент США назвал новое условие для встречи с Путиным. Это возможно только тогда, когда глава Кремля согласится на встречу с Зеленским.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
