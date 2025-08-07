Зустріч Трампа і Путіна — у США назвали нову умову

Трамп назвав нову умову для зустрічі з Путіним
Президент США Дональд Трамп назвав нову умову для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Він зустрінеться з очільником Кремля лише тоді, коли той погодиться на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє The New York Post з посиланням на представника Білого дому.
Нова умова Трампа для зустрічі з Путіним
Представник Білого дому заявив, що Трамп зустрінеться з Путіним лише в тому випадку, якщо той погодиться на зустріч із Зеленським.
"Путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч відбулася. Місце не встановлено", — цитує його видання.
Зазначимо, що 7 серпня в Росії заявили, що Москва та Вашингтон "в принципі" домовилися провести особисту зустріч Путіна і Трампа.
"Було досягнуто принципової домовленості про проведення двосторонньої зустрічі на вищому рівні найближчими днями, тобто зустрічі між президентом Володимиром Путіним і Дональдом Трампом. Це було зроблено за пропозицією американської сторони", — сказав помічник Путіна Юрій Ушаков.
Реакція Офісу президента
Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин неоднозначно відреагував на повідомлення NYT у своєму Х. Він опублікував скриншоти статті та поставив емодзі.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що згоден зустрітися із Путіним, проте лише за умови, що це призведе до завершення війни в Україні.
Водночас Путін назвав місце можливої зустрічі з Трампом. Це відбудеться на нейтральній території у третій країні.
