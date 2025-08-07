Зустріч Трампа і Путіна — у США назвали нову умову

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп назвав нову умову для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Він зустрінеться з очільником Кремля лише тоді, коли той погодиться на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє The New York Post з посиланням на представника Білого дому.

Нова умова Трампа для зустрічі з Путіним

Представник Білого дому заявив, що Трамп зустрінеться з Путіним лише в тому випадку, якщо той погодиться на зустріч із Зеленським.

"Путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч відбулася. Місце не встановлено", — цитує його видання.

Зазначимо, що 7 серпня в Росії заявили, що Москва та Вашингтон "в принципі" домовилися провести особисту зустріч Путіна і Трампа.

"Було досягнуто принципової домовленості про проведення двосторонньої зустрічі на вищому рівні найближчими днями, тобто зустрічі між президентом Володимиром Путіним і Дональдом Трампом. Це було зроблено за пропозицією американської сторони", — сказав помічник Путіна Юрій Ушаков.

Реакція Офісу президента

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин неоднозначно відреагував на повідомлення NYT у своєму Х. Він опублікував скриншоти статті та поставив емодзі.

Скриншот допису Дмитра Литвина

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що згоден зустрітися із Путіним, проте лише за умови, що це призведе до завершення війни в Україні.

Водночас Путін назвав місце можливої зустрічі з Трампом. Це відбудеться на нейтральній території у третій країні.