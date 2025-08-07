Відео
Головна Новини дня У Кремлі анонсували зустріч Путіна з Трампом

У Кремлі анонсували зустріч Путіна з Трампом

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 11:06
Трамп та Путін зустрінуться — що відомо
Російський диктатор Путін та Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Помічник російського диктатора із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков повідомив, що вже погоджено домовленість про проведення найближчими днями зустрічі Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.

Про це інформують РосЗМІ у четвер, 7 серпня.

Читайте також:

Трамп зустрінеться з Путіним — що відомо

За словами Ушакова, місце проведення зустрічі Путіна і Трампа узгоджено. Однак про нього оголосять трохи пізніше.

"Узгоджено домовленість про проведення найближчими днями зустрічі Путіна і Трампа, сторони приступили до її опрацювання", — повідомив помічник Путіна.

А також додав, що спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф порушував ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського, але Москва це залишила без коментарів.

За словами помічника Путіна, наступний тиждень був визначений як орієнтир для зустрічі Путіна і Трампа, але скільки днів займе підготовка, поки що важко сказати.

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп дав пресконференцію у Білому домі, де його спитали про зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним. Трамп у відповідь заявив, що це цілком реально.

Раніше Дональд Трамп заявив, що згоден зустрітися з російським диктатором Путіним, проте лише за умови, що це призведе до завершення війни в Україні.

У середу, 6 серпня, в московському аеропорту "Внуково" приземлився літак, яким користується спецпосланець Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. А згодом з'явилися перші кадри після прибуття Віткоффа до Росії.

Пізніше  Дональд Трамп повідомив про успішну зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним. Він заявив про значний прогрес у переговорах.

Одразу після візиту представника США Стівена Віткоффа до Москви Трамп зателефонував Зеленському.

володимир путін переговори Дональд Трамп перемир'я війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
