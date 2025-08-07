Трамп та Путін зустрінуться — що відомо

У Кремлі анонсували зустріч Путіна з Трампом
Помічник російського диктатора із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков повідомив, що вже погоджено домовленість про проведення найближчими днями зустрічі Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.
Про це інформують РосЗМІ у четвер, 7 серпня.
Трамп зустрінеться з Путіним — що відомо
За словами Ушакова, місце проведення зустрічі Путіна і Трампа узгоджено. Однак про нього оголосять трохи пізніше.
"Узгоджено домовленість про проведення найближчими днями зустрічі Путіна і Трампа, сторони приступили до її опрацювання", — повідомив помічник Путіна.
А також додав, що спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф порушував ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського, але Москва це залишила без коментарів.
За словами помічника Путіна, наступний тиждень був визначений як орієнтир для зустрічі Путіна і Трампа, але скільки днів займе підготовка, поки що важко сказати.
Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп дав пресконференцію у Білому домі, де його спитали про зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним. Трамп у відповідь заявив, що це цілком реально.
Раніше Дональд Трамп заявив, що згоден зустрітися з російським диктатором Путіним, проте лише за умови, що це призведе до завершення війни в Україні.
У середу, 6 серпня, в московському аеропорту "Внуково" приземлився літак, яким користується спецпосланець Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. А згодом з'явилися перші кадри після прибуття Віткоффа до Росії.
Пізніше Дональд Трамп повідомив про успішну зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним. Він заявив про значний прогрес у переговорах.
Одразу після візиту представника США Стівена Віткоффа до Москви Трамп зателефонував Зеленському.
Читайте Новини.LIVE!