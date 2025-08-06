Трамп розкрив деталі переговорів Віткоффа та Путіна

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп повідомив про успішну зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним. Він заявив про значний прогрес у переговорах.

Про це він написав в соцмережі Truth Social.

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Розмова Віткоффа з Путіним

"Мій спецпосланник Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч з Путіним. Було досягнуто значного прогресу! Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні", — заявив Трамп.

Що саме обговорювали Віткофф і Путін, не уточнюється.

Нагадаємо, що сьогодні ж президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським.

До цього Зеленський провів телефонну розмову з Трампом 5 серпня. Ключовою темою стало припинення війни в Україні.